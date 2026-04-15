Najpoznatija čarobnica slavi rođendan: Gdje je Emma Watson danas i zašto je nestala s ekrana?

Emma Watson, glumica koja je odrasla pred očima cijelog svijeta kao sveznajuća čarobnica Hermione Granger, danas slavi 36. rođendan.

Nakon što je saga o Harryju Potteru završila, britanska glumica uspjela je izgraditi karijeru, priznata je kao cijenjena glumica, modna ikona i aktivistica za ženska prava.

Zadnji projekt bile su joj "Male žene" iz 2019. godine, no iako je već sedam godina nema na platnima, Watson je česta gošća na modnim revijama.