Crveni tepih nikad vreliji: O ovim modnim izdanjima još će se dugo pričati

Foto: John Salangsang/Shutterstock Editorial/Profimedia
Na crvenom tepihu 10. izdanja The Daily Front Row Fashion Media Awards u Los Angelesu i Beverly Hillsu okupila su se brojna poznata imena iz svijeta filma, mode i medija.

Među najzapaženijima bile su Hilary Duff i Tiffany Haddish, dok su pažnju plijenile i Taylor Srirat, Rocsi Diaz, Rachael Harris te Manasvi Mamgai.

Modnu scenu dodatno su predstavile Madisin Rian, Livia Pillmann, Keke Lindgard i Kulaba Kyabanji, dok su Jessica Hall i Siffat Haider zablistale u kreacijama dizajnerice Nicole Miller.

Posebnu pažnju privukla je i Brooks Nader koja je na događaj stigla u društvu svoje obitelji, uključujući sestre Mary Holland Nader i Sarah Jane Nader.

Glamurozna večer još je jednom slavila talente koji oblikuju suvremeni svijet mode i medija, uz niz upečatljivih modnih izdanja i pojavljivanja koja su obilježila crveni tepih. U našoj galeriji pogledajte kako je izgleda crveni tepih ovog glamuroznog modnog događanja. 

15.4.2026.
16:32
Hot.hr
Profimedia
