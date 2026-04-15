Novinarka uhvaćena s poznatim trenerom u odmaralištu za odrasle: Dala je ostavku

Poznata američka sportska novinarka Dianna Russini podnijela je ostavku na mjesto u The Athleticu, samo nekoliko dana nakon što su u javnost procurile fotografije na kojima je prisna s glavnim trenerom New England Patriotsa, Mikeom Vrabelom. Iako oboje tvrde da je riječ o bezazlenom druženju, skandal je uzdrmao američku sportsku scenu i doveo do kraja suradnje između cijenjene novinarke i uglednog medija.

Fotografije koje su zapalile internet

Sve je počelo kada je tabloid Page Six objavio seriju fotografija snimljenih u luksuznom odmaralištu za odrasle u Arizoni, koje se reklamira kao mjesto za romantični bijeg. Na njima se vide Russini (43) i Vrabel (50) kako se drže za ruke, grle i opuštaju pored bazena i u hidromasažnoj kadi. Fotografije su brzo postale viralne, potaknuvši nagađanja o aferi, s obzirom na to da su oboje u braku i imaju djecu.

Ubrzo su uslijedili demantiji. Vrabel je u izjavi za medije tvrdnje o aferi nazvao "smiješnima", ističući da fotografije prikazuju "potpuno nevinu interakciju". Russini je također umanjila značaj situacije, pojasnivši kako slike ne prikazuju cijeli kontekst. "Fotografije ne predstavljaju grupu od šestero ljudi koji su se družili tijekom dana", izjavila je.

Ostavka usred interne istrage

Iako je njena medijska kuća, The Athletic, isprva stala u njezinu obranu, situacija se promijenila. Izvršni urednik Steven Ginsberg u početku je rekao da su fotografije "obmanjujuće i da im nedostaje ključni kontekst", izražavajući ponos na rad svoje novinarke. Međutim, samo nekoliko dana kasnije, The Athletic je objavio da pokreće internu istragu o ponašanju svoje zaposlenice.

U poruci kolegama Ginsberg je naveo: "Kako su se pojavile dodatne informacije, postavljena su nova pitanja koja su postala dio naše istrage". Dok je istraga trajala, Russini je odlučila sama presjeći čvor i podnijeti ostavku, iako joj je ugovor istjecao tek krajem lipnja.

U prkosnom pismu objavljenom na društvenoj mreži X, objasnila je svoje razloge. "Činim to ne zato što prihvaćam narativ koji je stvoren oko ove epizode, već zato što odbijam davati mu daljnji kisik ili dopustiti da to definira mene ili moju karijeru", napisala je. "Ova medijska ludnica juri naprijed bez obzira na proces revizije koji The Athletic pokušava dovršiti. Nastavlja eskalirati, potaknuta opetovanim curenjem informacija, i nemam interesa podvrgnuti se javnoj istrazi koja je već nanijela daleko više štete nego što sam spremna prihvatiti".

The Athletic je potvrdio njezinu ostavku, ali i najavio da će nastaviti s revizijom standarda njezina rada tijekom vremena provedenog u toj kući.

Trener izbjegava medije

Dok se Russini povukla s posla, Mike Vrabel se suočio s kritikama javnosti. Trener, koji je Patriotse u prvoj sezoni doveo do Super Bowla, preskočio je konferenciju za novinare uoči drafta, što su mnogi protumačili kao izbjegavanje neugodnih pitanja. Umjesto njega, pred medije je stao potpredsjednik za igrački kadar Eliot Wolf, koji je tvrdio da se u klubu radi "uobičajeno" i da je Vrabel vrlo uključen u pripreme za novu sezonu.

Ovaj skandal ostavio je trag na karijerama oboje aktera. Dianna Russini, koja je izgradila reputaciju kao jedna od vodećih NFL prognostičarki u SAD-u, sada je bez posla, dok se nad ugled Mikea Vrabela nadvila sjena sumnje, unatoč njegovim sportskim uspjesima.