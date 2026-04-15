Na pogrebu Vujoševiću i njegova labradorica: Potresni detalj pokazuje posebnu ljubav između njih

Legendarni košarkaški trener Duško Vujošević pokopan je u ponedjeljak u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Novom Beogradu. Posljednjem ispraćaju prethodila je komemoracija, a na groblju se okupio velik broj ljudi kako bi se oprostili od košarkaške legende i trenera koji je živio za košarku. Prije pogreba, u Skupštini grada Beograda održana je komemoracija kojoj su prisustvovale brojne osobe iz svijeta sporta i javnog života.

Posebno dirljiv trenutak bio je dolazak Vujoševićeve supruge Ane i sina Luke, nakon čega su svi u dvorani ustali i odali počast minutom šutnje. Emotivne govore održali su Sinan Gudžević, Vida Ognjenović, Predrag Peca Popović, Nenad Krstić i Ostoja Mijailović. Komemoracija je završena uz pjesmu Gabi Novak "Pamtim samo sretne dane", koja je bila jedna od omiljenih pjesama Duška Vujoševića.

Jedan od dirljivijih trenutaka na groblju bio je dolazak Vujoševićeva psa, kujice Žute, uz koju je legendarni trener bio posebno vezan, javlja Telegraf.

Njegova supruga Ana dovela ju je na posljednji ispraćaj i sve vrijeme ju držala na povodcu.

Duško Vujošević, rođen 3. ožujka 1959. u Podgorici, ostat će zapamćen kao jedan od najznačajnijih košarkaških trenera u povijesti jugoslavenske i srpske košarke. Trenerskim se poslom počeo baviti vrlo rano, a već 1985. godine, sa samo 26 godina, preuzeo je prvu momčad Partizana, klub s kojim je ostvario svoje najveće uspjehe.

