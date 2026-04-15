Gledao je kako Titanic tone i postao heroj najveće tragedije: Tijelo nikada nije pronađeno

Titanic je trebao osvojiti valove kao najveći brod ikada izgrađen 1900-tih godina. Na današnji dan prije 114 godina - na svom prvom i jedinom putovanju iz Engleske za New York - završio je na dnu Atlantika

Ostaci kultnog broda od tada su pretrpjeli veliku štetu na dubini od nekoliko kilometara ispod površine mora. Bakterije, korozija soli i snažne struje uzele su danak - Business Insider prenio je predviđanje stručnjaka da bi se brod mogao raspasti tijekom sljedećih nekoliko desetljeća.

Kultni brod potonuo je u ranim jutarnjim satima 15. travnja 1912. godine. Večer prije, otprilike dvadeset minuta prije ponoći, udario je ledenjak u sjevernom Atlantiku.

Iako je trebao biti najsigurniji brod toga doba - nepotopljivi - potonuo je u 2 sata i 40 minuta, a u najgoroj pomorskoj katastrofi sa sobom je na dno ledenog oceana odnio više od 1500 putnika i članova posade.

Iako je mogao imati 64 čamaca za spašavanje, nosio ih je samo 20. U njih se se moglo ukrcati malo više od 1.100 putnika, dok ih je na brodu u vrijeme havarije bilo duplo više.

Krivac su zastarjeli pomorski zakoni prema kojima su brodovi preko 10.000 tona bili obvezni imati samo 16 čamaca s kapacitetom za 990 ljudi. Titanic je čak premašio zakonske zahtjeve, ali to nije bilo ni približno dovoljno.

Da stvar bude gora, u čamce za spašavanje na Titanicu se ukrcalo malo više od 700 ljudi zbog loše organizacije.

Prsluk za spašavanje na aukciji

Među rijetkima koji su se uspjeli ukrcati na čamac za spašavanje bila je putnica prve klase Laura Mabel Francatelli koja je preživjela tragediju. Kobne noći nosila je prsluk za spašavanje - isti onaj koji će se sada ponuditi na aukciji Henry Aldridge & Son Ltd., aukcijske kuće sa sjedištem u Engleskoj.

Prsluk je izrađen od platna i ima 12 dijelova namijenjenih za plutanje. Na tkanini prsluka i dalje se vide potpisi osmero preživjelih iz prvog čamca za spašavanje s Titanica.

Francatelli, u to vrijeme tajnica britanske modne dizajnerice, imala je 22 godine kada se ukrcala na brod. Bila je smještena u kabini E-36, sudeći po popisu u katalogu. Sa šeficom i njezinim mužem putovala je u Chicago. Sve troje su preživjeli zahvaljujući čamcu za spašavanje, koji je poznat po tome što je bio najmanje popunjen od ostalih. Iako je mogao primiti 40 ljudi, u njega se ukrcalo samo 12 putnika.

Prsluk za spašavanje ostao je u posjedu njezine obitelji sve do 2007. kada je prodan na aukciji u Christie'su za tadašnjih 140.000 dolara.

Tragedija na Titanicu mogla je biti veća da nije bilo mladog Jacka Phillipsa iz Surreyja koji je na brodu radio kao glavni radiooperater i ostao zapamćen kao heroj neponovljive katastrofe.

Sin trgovca tkaninama upravljao je najmodernijom i najmoćnijom bežičnom opremom od svih trgovačkih brodova tog vremena. Kada je brod udario u santu leda, ostao je na svom položaju i slao je pozive u pomoć te obavještavao druge brodove o položaju Titanica sve dok nije potonuo.

"Slao je poruke od trenutka kada mu je kapetan prvi put javio da brod tone i ostao je na svom mjestu čak i kad je kapetan rekao obojici telegrafista da se spase. Harold Bride je u tom trenutku otišao i preživio je. Jack nije htio otići", kazala je za BBC Alison Pattison, koja je prije nekoliko godina radila kao kustosica izložbe o njemu u muzeju Godalming.

Zahvaljujući njegovim Morseovim porukama, brod Carpathia uspješno je locirala putnike u čamcima za spašavanje - koji bi inače umrli od hladnoće i surovih uvjeta.

Njegovu posljednju poruku primio je brod Virginia u dva sata i 17 minuta - točno tri minute prije nego što je krma potonula. Phillipsovo tijelo nikada nije pronađeno, a vjeruje se da je potonuo zajedno s brodom.

Morseov kod naučio je radeći u lokalnoj pošti, što mu je bio prvi posao. Spomenik telegrafistu, koji je napunio 25 godina dan nakon što je Titanic isplovio iz Southamptona, izgrađen je dvije godine nakon njegove smrti.

Nakon gotovo 75 godina potrage, ostatke Titanica locirali su dr. Robert Ballard i njegov tim 1985. godine. Uspjeli su identificirati značajne dijelove broda, uključujući i poznati pramac koji je proslavio Kate Winslet i Leonarda DiCaprija u filmu Jamesa Camerona iz 1997. godine.