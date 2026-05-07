Europski kardiolozi imaju novo upozorenje: Ove tri promjene spašavaju srce

Vodeći europski kardiolozi objavili su nove smjernice koje bi mogle promijeniti način na koji pristupamo prehrani i zdravlju srca. Umjesto fokusiranja isključivo na pojedine nutrijente, stručnjaci sada naglasak stavljaju na izbjegavanje ultraprerađene hrane te potiču pacijente da više kuhaju kod kuće, jedu sporije i izbjegavaju kasne večernje obroke.

Opasnost iz industrijske proizvodnje

Tim stručnjaka iz Europskog kardiološkog društva (ESC) objavio je novu izjavu o konsenzusu u kojoj ultraprerađenu hranu (UPF) opisuje kao "značajnu prijetnju javnom zdravlju". Takva hrana, koja uključuje gazirana pića, pakirane grickalice, prerađeno meso, slatkiše i gotova jela, prepoznata je kao važan faktor rizika za razvoj pretilosti, dijabetesa tipa 2 i visokog krvnog tlaka, stanja koja izravno ugrožavaju zdravlje srca.

U dokumentu objavljenom u časopisu European Heart Journal navodi se kako brojne studije potvrđuju da je konzumacija UPF-a "povezana s povećanim kardiovaskularnim rizikom, često neovisno o ukupnoj kvaliteti prehrane". Autori upozoravaju da se opasnosti ultraprerađene hrane često zanemaruju u postojećim prehrambenim savjetima koji se daju u kardiološkim ambulantama.

"Trenutačno prehrambeno savjetovanje u kliničkoj praksi sklono je previdjeti potencijalni negativan utjecaj UPF-a, zbog čega pacijenti ne dobivaju sveobuhvatne nutritivne smjernice", stoji u izjavi.

Profesorica Luigina Guasti sa Sveučilišta Insubria u Italiji, jedna od vodećih autorica rada, pojasnila je: "Ultraprerađena hrana, napravljena od industrijskih sastojaka i aditiva, uvelike je zamijenila tradicionalnu prehranu. Istraživanja sugeriraju da je takva hrana povezana s nekoliko čimbenika rizika za kardiovaskularne bolesti. Nadamo se da će ova izjava o konsenzusu pomoći liječnicima da prepoznaju UPF kao potencijalni faktor rizika i pruže jasne smjernice svojim pacijentima."

Tri nova pravila za zdravije srce

Kako bi pomogli liječnicima u edukaciji pacijenata, stručnjaci su ponudili tri jednostavna, ali učinkovita savjeta.

Kuhajte što češće kod kuće

Prvi korak u smanjenju unosa štetne hrane jest preuzimanje kontrole nad pripremom obroka. "Kardiolozi mogu potaknuti pacijente da češće kuhaju kod kuće tako što će ih pitati o njihovim trenutačnim navikama kuhanja i ponuditi im jednostavne resurse za planiranje obroka ili ih uputiti na nutricionističke usluge", navodi se u smjernicama.

Kuhanjem kod kuće izbjegavaju se skriveni šećeri, prekomjerne količine soli i nezdrave masti koje su čest sastojak gotove hrane.

Jedite sporije i svjesnije

Osim onoga što jedemo, važno je i kako jedemo. Stručnjaci savjetuju pacijentima da prakticiraju sporije i svjesnije jedenje kako bi pojačali osjećaj sitosti i smanjili prejedanje.

"Savjetujte pacijentima da daju prednost hrani bogatoj vlaknima i minimalno prerađenim namirnicama", dodaje se u preporukama.

Svjesno jedenje pomaže tijelu da na vrijeme registrira sitost, čime se sprječava nepotreban unos kalorija, osobito iz ultraprerađenih proizvoda.

Izbjegavajte kasne obroke

Uspostavljanje redovitog ritma obroka ključno je za održavanje kvalitetne prehrane. "Razgovarajte s pacijentima o potencijalnim koristima izbjegavanja kasnog jedenja i uspostavljanja redovitih obrazaca obroka kako biste podržali ukupnu kvalitetu prehrane i smanjili unos UPF-a", zaključuju autori.

Alarmantno stanje u Hrvatskoj

Ove preporuke posebno su važne za Hrvatsku, gdje su kardiovaskularne bolesti i dalje vodeći javnozdravstveni problem. Prema podacima za 2022. godinu, bolesti srca i krvnih žila bile su uzrok 39,1 posto svih smrti te su odnijele više od 22 tisuće života.

Iako se bilježi trend smanjenja smrtnosti, Hrvatska je i dalje iznad prosjeka Europske unije. Stručnjaci upozoravaju da su, uz pušenje i tjelesnu neaktivnost, među glavnim uzrocima loše statistike upravo nepravilna prehrana bogata solju, šećerom i zasićenim mastima koje obiluju u ultraprerađenoj hrani.

Tracy Parker, viša dijetetičarka u Britanskoj zakladi za srce (BHF), podržala je nove smjernice.

"Dobar početak je smanjiti unos hrane poput kolača, keksa i gotovih grickalica te više kuhati od nule. No individualna akcija može dosegnuti samo određenu granicu. Potrebno nam je okruženje u kojem je zdraviji izbor ujedno i lakši izbor, što zahtijeva i djelovanje vlade kroz politike koje će poboljšati pristup manje prerađenim proizvodima s nižim udjelom soli i šećera", izjavila je.

Poruka kardiologa je jasna: povratak cjelovitim, prirodnim namirnicama i svjesno izbjegavanje industrijski prerađene hrane ključni su za dug i zdrav život bez tereta srčanih bolesti.

