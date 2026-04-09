FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UŽAS U GOSPIĆU /

Biskupija prijavila svećenika zbog pedofilije: Pet godina seksualno uznemiravao maloljetnika

Biskupija prijavila svećenika zbog pedofilije: Pet godina seksualno uznemiravao maloljetnika
×
Ilustracija
Foto: Shutterstock/Ilustracija

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, policajci su protiv osumnjičenog podnijeli kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Gospiću

9.4.2026.
18:33
Hina
Shutterstock/Ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Nakon jučerašnjeg priloga u RTL-u Danas, policija je podnijela kaznenu prijavu protiv svećenika zbog sumnje da je pet godina spolno uznemiravao sjemeništarca.

Naime, policajci Službe općeg kriminaliteta Ravnateljstva policije prijavili su, nakon kriminalističkog istraživanja, 35-godišnjeg svećenika Gospićko-senjske biskupije zbog sumnje da je pet godina spolno uznemiravao sjemeništarca.

Prema pisanju medija, riječ je o visokorangiranom svećeniku iz Gospića koji je seksualno zlostavljao maloljetnika iz sjemeništa Gospićko-senjske biskupije.

Kako je priopćilo Ravnateljstvo policije, kriminalističko istraživanje je provedeno na temelju prijave Gospićko-senjske biskupije zbog postojanja sumnje da je djelatnik biskupije u više navrata od 2017. do 2022. spolno uznemiravao žrtvu.

Podignuta kaznena prijava

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, policajci su protiv osumnjičenog podnijeli kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Gospiću.

Ravnateljstvo policije ističe kako konkretnije detalje o slučaju neće iznositi radi primarne zaštite dostojanstva žrtve te s težnjom sprječavanja sekundarne viktimizacije i stigmatizacije žrtve.

Gospićko-senjska biskupija u srijedu je priopćila da je, u skladu sa zakonskim obvezama, predmet prijavila nadležnim civilnim vlastima.

"Nadalje, u okviru crkvene nadležnosti, poduzete su sve mjere i pokrenuti svi postupci propisani mjerodavnim crkvenim odredbama. S obzirom na to da je istraga u tijeku, Gospićko-senjska biskupija u ovom trenutku ne može davati nikakve dodatne izjave ni komentirati okolnosti slučaja”, naveli su u priopćenju.

Spolno UznemiravanjeSvećenikGospić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike