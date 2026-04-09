Biskupija prijavila svećenika zbog pedofilije: Pet godina seksualno uznemiravao maloljetnika

Nakon jučerašnjeg priloga u RTL-u Danas, policija je podnijela kaznenu prijavu protiv svećenika zbog sumnje da je pet godina spolno uznemiravao sjemeništarca.

Naime, policajci Službe općeg kriminaliteta Ravnateljstva policije prijavili su, nakon kriminalističkog istraživanja, 35-godišnjeg svećenika Gospićko-senjske biskupije zbog sumnje da je pet godina spolno uznemiravao sjemeništarca.

Prema pisanju medija, riječ je o visokorangiranom svećeniku iz Gospića koji je seksualno zlostavljao maloljetnika iz sjemeništa Gospićko-senjske biskupije.

Kako je priopćilo Ravnateljstvo policije, kriminalističko istraživanje je provedeno na temelju prijave Gospićko-senjske biskupije zbog postojanja sumnje da je djelatnik biskupije u više navrata od 2017. do 2022. spolno uznemiravao žrtvu.

Podignuta kaznena prijava

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, policajci su protiv osumnjičenog podnijeli kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Gospiću.

Ravnateljstvo policije ističe kako konkretnije detalje o slučaju neće iznositi radi primarne zaštite dostojanstva žrtve te s težnjom sprječavanja sekundarne viktimizacije i stigmatizacije žrtve.

Gospićko-senjska biskupija u srijedu je priopćila da je, u skladu sa zakonskim obvezama, predmet prijavila nadležnim civilnim vlastima.

"Nadalje, u okviru crkvene nadležnosti, poduzete su sve mjere i pokrenuti svi postupci propisani mjerodavnim crkvenim odredbama. S obzirom na to da je istraga u tijeku, Gospićko-senjska biskupija u ovom trenutku ne može davati nikakve dodatne izjave ni komentirati okolnosti slučaja”, naveli su u priopćenju.

