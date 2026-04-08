Svećenik prijavljen zbog pedofilije, a i dalje živi u biskupskom domu: 'Bilo je toga i prije'

Zbog pedofilije je priveden svećenik iz Gospića. U tijeku je kriminalistička istraga. Sve je Gospićko-senjskoj biskupiji prijavio nekadašnji sjemeništarac, a Biskupija je sve proslijedila policiji.

Zbog sumnji u višegodišnje seksualno zlostavljanje maloljetnog sjemeništarca, u tijeku je kriminalističko istraživanje nad visokorangiranim svećenikom Gospićko-senjske biskupije. U Gospiću se vijest brzo proširila.

"Po božjem nije, po crkvenom nije, po katolički, po vjerski, na nikakav način. To se možda u zadnje vrijeme više prijavljuje. Bilo je toga najvjerojatnije i prije, ali se sad malo više prijavljuje, više je slobode", kaže Mario Krpan iz Gospića, a Ivan Udorović iz Bilaja dodaje: "Dobro da je prijavila i da se zna. To izgleda da se učestalije događa. Čujem preko televizije da se to češće događa kod nas u Hrvatskoj, a možda i dalje. Nije to samo kod nas, nego i dalje po svijetu".

Svećenik i dalje živi u biskupskoj kući

U priopćenju, koje nam je proslijedio tajnik biskupa mons. Marka Mede, ponavljaju nultu stopu tolerancije prema bilo kakvom obliku zlostavljanja i da potiču sve koji imaju saznanja o zlostavljanjima da se odmah obrate policiji. Iz Ličko-senjske biskupije su priopćenjem poručili kako su prema zakonu sve prijavili civilnim vlastima te da su i oni unutar crkvene organizacije poduzeli sve potrebne korake. Više su obećali kazati kada prođe kriminalističko istraživanje.

Policija je, doznajemo, ispitala svećenika u srednjim tridesetima. Istražuju je li seksualno iskorištavao mladića u sjemeništu - u razdoblju između 2017. i 2022.

"Ono što znam o tom slučaju je da je Biskupija prijavila svećenika, da je policija postupala po toj prijavi, da se provodi kriminalističko istraživanje. U trenutku kad ono bude dovršeno, o tome će se obavijestiti javnost", rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Prijavljeni svećenik je, kako neslužbeno doznajemo, trenutačno razriješen svojih brojnih dužnosti, ali i dalje živi u biskupskoj kući.