Izraelci uništili zgradu kojoj se bira novi ajatolah: 'Udarili smo dok su brojali glasove'
Oni odlučuju o tome tko će preuzeti dužnost nakon ubojstva dosadašnjeg vrhovnog vođe Irana
U izraelskim zračnim napadima uništena je zgrada Vijeća stručnjaka u Qomu, u kojoj se sastaju iranski dužnosnici zaduženi za izbor novog vrhovnog vođe, javlja Sky News.
Visoki izraelski dužnosnik izjavio je za Fox News da je zgrada pogođena u trenutku kad su u njoj okupljeni dužnosnici kako bi izabrali novog vrhovnog vođu. "Izrael je udario dok su brojili glasove za imenovanje vrhovnog vođe", poručio je.
Vijeće stručnjaka, koje ima sjedišta u Teheranu i gradu Qomu južno od prijestolnice, sastoji se od 88 visokih šijitskih klerika. Oni odlučuju o tome tko će preuzeti dužnost nakon ubojstva dosadašnjeg vrhovnog vođe Irana, ajatolaha Alija Hameneija.
Sky News je potvrdio autentičnost snimke nastale nakon napada.
POGLEDAJTE VIDEO: Izbjeglički val kreće prema Europi? Jakovina upozorava na katastrofalne posljedice rata u Iranu