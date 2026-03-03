Izraelci uništili zgradu kojoj se bira novi ajatolah: 'Udarili smo dok su brojali glasove'

U izraelskim zračnim napadima uništena je zgrada Vijeća stručnjaka u Qomu, u kojoj se sastaju iranski dužnosnici zaduženi za izbor novog vrhovnog vođe, javlja Sky News.

Visoki izraelski dužnosnik izjavio je za Fox News da je zgrada pogođena u trenutku kad su u njoj okupljeni dužnosnici kako bi izabrali novog vrhovnog vođu. "Izrael je udario dok su brojili glasove za imenovanje vrhovnog vođe", poručio je.

Vijeće stručnjaka, koje ima sjedišta u Teheranu i gradu Qomu južno od prijestolnice, sastoji se od 88 visokih šijitskih klerika. Oni odlučuju o tome tko će preuzeti dužnost nakon ubojstva dosadašnjeg vrhovnog vođe Irana, ajatolaha Alija Hameneija.

حملات هوایی به ساختمان خبرگان در میدان رسالت #قم pic.twitter.com/bkK5bTV1Y5 — ائتلاف ۱۰ ꪜ 👀 (@etelaf10) March 3, 2026

Sky News je potvrdio autentičnost snimke nastale nakon napada.

The Israeli Air Force has attacked the "Assembly of Experts" meeting in Qom, Iran as they were gathering to choose the new Supreme Leader. The council is comprised of 88 religious leaders from around Iran who choose the Ayatollah. pic.twitter.com/kZ68nJE9tb — OSINTdefender (@sentdefender) March 3, 2026

