VIJEĆE STRUČNJAKA /

Izraelci uništili zgradu kojoj se bira novi ajatolah: 'Udarili smo dok su brojali glasove'

Foto: X/Screenshot

Oni odlučuju o tome tko će preuzeti dužnost nakon ubojstva dosadašnjeg vrhovnog vođe Irana

3.3.2026.
16:08
Franka Kopilaš
X/Screenshot
U izraelskim zračnim napadima uništena je zgrada Vijeća stručnjaka u Qomu, u kojoj se sastaju iranski dužnosnici zaduženi za izbor novog vrhovnog vođe, javlja Sky News.

Visoki izraelski dužnosnik izjavio je za Fox News da je zgrada pogođena u trenutku kad su u njoj okupljeni dužnosnici kako bi izabrali novog vrhovnog vođu. "Izrael je udario dok su brojili glasove za imenovanje vrhovnog vođe", poručio je.

Vijeće stručnjaka, koje ima sjedišta u Teheranu i gradu Qomu južno od prijestolnice, sastoji se od 88 visokih šijitskih klerika. Oni odlučuju o tome tko će preuzeti dužnost nakon ubojstva dosadašnjeg vrhovnog vođe Irana, ajatolaha Alija Hameneija.

Sky News je potvrdio autentičnost snimke nastale nakon napada.

POGLEDAJTE VIDEO: Izbjeglički val kreće prema Europi? Jakovina upozorava na katastrofalne posljedice rata u Iranu

IranIzraelNapadAjatolah
