Policija je 2022. godine upala u kuću ubojice iz Međimurja: Pogledajte što su mu sve pronašli

Međimurje je jučer potresla vijest o stravičnom ubojstvu umirovljenog hrvatskog karikaturista Damira Novaka (65).

Oko 14 sati došlo je do pucnjave u Malom Mihaljevcu gdje je Dragutin Srnec (68) ubio svog prvog susjeda Novaka, a zatim presudio i sebi.

Neslužbeno se doznaje da su žrtva i počinitelj duži niz godina bili u sukobu, prvenstveno oko susjedskih odnosa i sudskih sporova vezanih uz međe. Prema informacijama, u prošlosti su bile višegodišnje prijetnje, a policija je ranije intervenirala u tim sukobima.

Također, Srnec je od ranije poznat policiji zbog posjedovanja oružja.

Foto: Pu Međimurska

Prije tri godine mu upali u kuću

Policija je intervenirala u njegovu domu u studenome 2022. godine, kada mu je oduzet čitav arsenal oružja koje je ilegalno posjedovao.

Srnec se godinama bavio lovom, a Jutarnji list neslužbeno doznaje da je policija sumnjala da se bavi i krivolovom. Navodno su mu u sklopu te istrage upali u kuću te pronašli improvizirano oružje koje je bilo prilagođeno na način na koji to obično rade krivolovci. Tako je na nekom oružju bila postavljena optika, a na nekom su bile skraćene cijevi.

Foto: Pu Međimurska

Prilikom pretrage njegove kuće 2022. godine, policija je Srnecu pronašla ručno izrađenu malokalibarsku pušku s pripadajućom optikom, prigušivačem i željeznom šipkom koja služi kao zamjenski kundak, ručno izrađeni malokalibarski pištolj, zračni pištolj, više komada streljiva za puške i pištolje raznih kalibara te dva optička nišana za puške.

Foto: Pu Međimurska

Protiv njega, tada 65-godišnjaka je zbog počinjenja kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, bila podnijeta kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Foto: Pu Međimurska

Tko je Damir Novak?

Damir Novak je karikaturu zavolio već u osnovnoj školi, a prve crteže počeo je raditi u srednjoj školi. Prve radove objavio je 1982. godine u lokalnom tjedniku Međimurje, čime je započeo dugogodišnji i iznimno plodan umjetnički put, piše eMedjimurje.

Tijekom karijere karikature je redovito objavljivao u lokalnim novinama, ali i u brojnim drugim listovima u Hrvatskoj, među kojima su Vatrogasni vjesnik, Večernji list, Slobodna Dalmacija, Feferon, Čvorak i drugi. Osim klasične karikature, bavio se portretnim karikaturama, stripom te izradom karikatura i vizualnih rješenja za kalendare, sitotisak, maskote i razne druge namjene. Više o njemu čitajte OVDJE.