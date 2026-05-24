FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'DANAS LUKA, SUTRA TKO?' /

Prizori sa Zrinjevca koji slamaju srce: Građani odali počast ubijenom Luki Milovcu

Prizori sa Zrinjevca koji slamaju srce: Građani odali počast ubijenom Luki Milovcu
×
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Fotografija Luke Milovca ostat će do kraja dana u prostoru glazbenog paviljona kako bi građani odali počast nesretnom mladiću

24.5.2026.
15:50
Hina
Mia Slafhauzer/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Uz paljenje svijeća i 19-minutnu šutnju dvjestotinjak građana okupilo se u nedjelju na zagrebačkom Zrinjevcu za ubijenog mladića iz Drniša Luku Milovca, u organizaciji Udruge za bolju Hrvatsku i u znak potpore njegovoj obitelji.

"Devetnaest minuta šutnje za Lukinih 19 godina života. Svi smo u tuzi, boli i u srcima zajedno s njegovom obitelji. U Drnišu, Zadru, Osijeku i u velikim gradovima odali su počast s 19 minuta šutnje, pozivam cijelu Hrvatsku da isto napravi”, rekao je Ronaldo Barišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku.

Prizori sa Zrinjevca koji slamaju srce: Građani odali počast ubijenom Luki Milovcu
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

"Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti ovakve tragedije, Hrvatska treba promjenu, a Luka Milovac i njegova obitelj mir”, poručio je.

Barišić je rekao kako će fotografija Luke Milovca ostati do kraja dana u prostoru glazbenog paviljona kako bi građani odali počast nesretnom mladiću, upalili svijeće, ostavili cvijeće i pomolili se.

Prizori sa Zrinjevca koji slamaju srce: Građani odali počast ubijenom Luki Milovcu
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Luku Milovca, maturanta iz Drniša ubio je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji je već odslužio zatvorsku kaznu za ubojstvo djevojke. Do tragedije je došlo u subotu navečer kad je Milovac Aleksiću dostavio pizzu, a on ga je usmrtio pucnjima iz pištolja na svojoj terasi.

Prizori sa Zrinjevca koji slamaju srce: Građani odali počast ubijenom Luki Milovcu
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Luka MilovacKristijan AleksićZrinjevacZagreb
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike