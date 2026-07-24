Sunčano i stabilnije, ali ne zadugo: Meteorologinja najavila nove pljuskove s grmljavinom

Danas u svim krajevima sunčanije i stabilnije vrijeme iako je na Jadranu i jučer bilo slično tako. Malo sjevernije od nas noćas je prošla jedna hladna fronta i uz nju ima oblaka, ali danas opet porast tlaka i stabilnije vrijeme.

Ujutro malo drugačija situacija - na jugu će biti više oblaka, mogući su i pljuskovi, ponegdje i grmljavina - osobito na krajnjem jugu, a puhat će umjerena do jaka bura. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, a u kopnenim područjima opet i dosta svježe - između 10 i 14 Celzijevih stupnjeva što je koji stupanj čak i ispod prosjeka za kraj srpnja.

Poslijepodne se neće puno toga mijenjati. Ostaje pretežno sunčano uz slab vjetar, a bit će i malo toplije nego jučer - uglavnom oko 25 ili 26 Celzijevih stupnjeva.

Na istoku slično, pretežno sunčano i stabilnije nego prethodnih dana. Najviša temperatura između 24 i 26 Celzijevih stupnjeva uz umjeren sjeverozapadni vjetar.

Sredinom dana razvedravanje i na južnom dijelu Jadrana. Bura će oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Najviša temperatura malo niža nego jučer, uglavnom do 30 stupnjeva.

Slabljenje bure i na sjevernom dijelu. Na obali i otocima pretežno sunčano, temperatura između 26 i 29 Celzijevih stupnjeva, ali u gorju poslijepodne opet može biti i pokojeg pljuska. Ovdje će i temperatura biti niža, između 21 i 24.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Kakav će nam biti vikend? Subota posvuda sunčana, a tako ostaje i u nedjelju prijepodne - grmljavina i kiša stižu tek kasnije poslijepodne i potrajat će još i u ponedjeljak prijepodne. Zatim razvedravanje i nakon toga sunčano. Temperatura će pomalo rasti, osobito ona jutarnja, ali neće biti nekih izraženijih vrućina - barem prema sadašnjim izračunima.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu također subota sunčana, u Dalmaciji i većina nedjelje dok će sjeverni dio pljuskovi, grmljavina, lokalno izraženiji zahvatiti sredinom dana. Puhat će jugo, u nedjelju jako, a pljuskovi i mogućnost za izraženije nevrijeme postoji i u ponedjeljak. Nakon toga sunčanije, stabilnije, neće biti prevruće - temperatura uglavnom oko 30 ili sredinom tjedna malo iznad.