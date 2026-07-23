Nova promjena pred vratima: Stiže hladna fronta usred ljeta, Jadranu prijeti jaka bura

Iako smo u polju malo povišenog tlaka zraka, sutra će se sjevernije od nas premještati hladna fronta pa će s njom nešto vlažniji zrak doći i do naših krajeva.

ČETVRTAK

Prijepodne u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu djelomice, a u Dalmaciji i pretežno sunčano. Vjetar na kopnu slab, a na moru burin. Najniža temperatura od 11 do 15 stupnjeva, na Jadranu između 19 i 21.

Od sredine dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj uz porast naoblake lokalno su mogući kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito uz granicu sa Slovenijom i Mađarskom. Vjetar slab, a najviša temperatura većinom slična jučerašnjoj, između 25 i 27 stupnjeva.

Slične temperature i slab vjetar očekuju se i na istoku zemlje, gdje također uz više oblaka mjestimice može biti kiše i pljuskova, osobito u kasnijim popodnevnim satima, najizglednije oko slavonskog gorja.

U Dalmaciji djelomice sunčano. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a u noći na petak jačanje bure. Temperatura uglavnom slična jučerašnjoj, oko 29, 30 stupnjeva. A more će biti stupanj, dva hladnije nego jučer.

Na sjevernom Jadranu i u gorju uz prolazno više oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i riječkom zaleđu. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura uz obalu i na otocima oko 28, 29, a u gorju između 24 i 26 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Početak vikenda na kopnu pretežno sunčano. Zatim od nedjelje uz naoblačenje sa zapada ponovno kiša, pljuskovi i grmljavina kojih će biti i početkom idućeg tjedna. Jutra će postupno biti sve toplija, iako i dalje relativno svježa, a i dnevna temperatura će za vikend porasti.

IDUĆIH DANA NA MORU

U petak i subotu očekuje nas obilje sunca, dok su od nedjelje uz jače naoblačenje i ovdje mogući pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu, a zatim i drugdje.

U petak će puhati umjerena i jaka bura, mjestimice i s olujnim udarima, a od subote poslijepodne umjeren jugozapadnjak. U nedjelju će zapuhati umjereno, ponegdje i jako jugo. Noći će biti tople uz temperaturu uglavnom oko 20 stupnjeva, a danju većinom do 30.