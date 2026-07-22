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NEZGODAN TRENUTAK /

Čovjek pljunuo mađarskog premijera nasred ulice, kamere snimile njegovu reakciju

Čovjek pljunuo mađarskog premijera nasred ulice, kamere snimile njegovu reakciju
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Foto: HVG Videó/Youtube, screenshot

Ovo nije prvi put da su dužnosnici vladajuće stranke Tisza izloženi napadima na ulici

22.7.2026.
13:42
Dunja Stanković
HVG Videó/Youtube, screenshot
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Posjet željezničkom kolodvoru Nyugati u Budimpešti ostavio je gorak okus mađarskom premijeru Peteru Magyaru gdje ga je u srijedu ujutro nepoznati prolaznik pljunuo u leđa. 

Magyar je ondje stigao s ministrom prometa i investicija Dávidom Vitézyjem s kojim je trebao predstaviti vladinu strategiju razvoja željeznica. 

Dok su njih dvojica šetali uoči početka konferencije za medije, nepoznati muškarac im je prišao. 

Mađarski mediji prenose da je Magyaru navodno viknuo: "Kako si mogao? Usudio si se doći ovamo". 

Reakcija premijera

Kada mađarski premijer nije odgovorio, muškarac mu je pljunuo s leđa. Bliski susret snimile su kamere, a video je osvanuo na društvenim mrežama. 

Magyar se nije dao isprovocirati. Ostao je smiren i napadaču poželio "dobro zdravlje" uz kratki komentar: "Evo što je ostalo od lica Fidesza". 

Zatim se nadovezao i kazao da je možda to razlog zašto bivši ministar prometa nije putovao vlakom. 

Ovo nije prvi put da su dužnosnici vladajuće stranke Tisza izloženi napadima na ulici. U studenom prošle godine, zastupnica Kriszta Bódis je isto tvrdila da ju je prolaznik pljunuo na ulici.

Peter MagyarMađarskaBudimpeštaPremijerPolitika
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