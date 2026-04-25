Vrtlari savjetuju: Rajčice će biti znatno veće ako ovo napravite sada

Rajčice su prilično osjetljive i tijekom proljeća trebaju obilje hranjivih tvari ako želite da kasnije u sezoni daju bogat urod. U ovom razdoblju biljka razvija stabljike, a ako su one dovoljno jake, kasnije će moći dati puno velikih plodova.

Međutim, ako u travnju ne dobiju dovoljno hranjivih tvari, stabljike će ostati tanke i slabe, što znači da neće imati snagu za razvoj velikih i sočnih rajčica kakve vrtlari priželjkuju, piše Mirror.

Talog kave za razvoj rajčica

Vrtlar Jim Competti otkrio je da je jedan od najboljih načina za razvoj snažnih stabljika rajčice korištenje ostatka koji većina kućanstava ima u kuhinji. "Talog od kave može pomoći rajčicama na više načina. Prije svega, talog koji ostane nakon pripreme jutarnje kave sadrži razne hranjive tvari koje rajčice vole", objašnjava Competti.

Talog kave može poslužiti kao gnojivo za rajčice zbog visokog udjela dušika, koji je ključan za zdrav i snažan rast biljaka. Također može poboljšati strukturu tla, što omogućuje rajčicama da brže razviju korijen i zadrže više vlage tijekom ljetnih mjeseci.

Rajčice zahtijevaju redovito zalijevanje, a zanemarivanje toga jedan je od najčešćih razloga zašto plodovi ne narastu onoliko veliki i razvijeni koliko bi trebali. Dodavanje taloga kave ne samo da potiče rast korijena, već pomaže i da tlo zadrži vlagu te postane blago kiselo, što stvara idealne uvjete za rast rajčica.

Jedan od razloga zašto vrtlari posipaju iskorišteni talog kave oko rajčica jest i njegova prirodna sposobnost odbijanja puževa jer ih gorak miris odbija pa rjeđe prilaze biljkama.

Metoda korištenja taloga kave

Najjednostavniji način je umiješati talog kave u tlo prilikom sadnje rajčica u povišenim gredicama ili posudama, čime biljke dobivaju hranjive tvari od samog početka rasta.

Ako su rajčice već posađene, dovoljno je posuti tri do četiri žlice taloga po tlu oko baze svake biljke. Nakon dodavanja taloga, rajčice treba dobro zaliti kako bi hranjive tvari prodrle u tlo, gdje će postupno djelovati kao gnojivo i poticati rast tijekom proljeća.

Važno je napomenuti da prirodna gnojiva poput taloga kave mogu biti vrlo snažna pa prekomjerna količina može dovesti do pretjerane gnojidbe, zbog čega biljke razvijaju više stabljiku, a manje plodove.

Dovoljno je nekoliko čajnih žličica taloga po biljci, a jedna primjena u proljeće dovoljna je kako bi se tijekom ljeta iskoristile sve njegove prednosti.

