Toni Milun u odgovorima na brzopotezna pitanja iznenadio odgovorom o ulaganju u nekretnine
U emisiji MagNet Nikolina Pišek ugostila je pravog stručnjaka koji Hrvate već godinama uvjerava da brojke nisu strašne! Toni Milun, poznati matematičar i financijski edukator, objasnio je kako se matematika i financije mogu razumjeti s osmijehom. Između ostalog, odgovarao je na brza pitanja, bez kalkulatora, koristeći samo intuiciju, a odgovori su često bili jednako duhoviti koliko i mudri.
Brza pitanja za Tonija Miluna
Kredit ili cash? – "Cash."
Kupnja ili štednja? – "Štednja", rekao je uz smijeh.
Bitcoin ili madrac? – "Bitcoin, ulažem mali dio koji sam posve spreman izgubiti."
Matematika ili meditacija? – "I jedno i drugo volim, nadopunjuju se"
Plaća ili pasivni prihod - "I jedno i drugo volim, volio bi da ljudi shvate da je i jedno i drugo bitno."
Hrvati ili Excel, tko ima više grešaka? - "Hrvati imaju više grešaka, ali trudimo se i popravit ćemo to."
Uložiti u znanje ili u nekretninu? – "Znanje."
