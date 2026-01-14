Nekim Hrvatima će na račune sjesti povrat poreza: Evo kada kreću prve isplate

Kao i prethodnih godina, najveći povrat poreza u 2026. za 2025. godinu u Hrvatskoj mogu očekivati mladi do 30 godina. Prema podacima Porezne uprave za 2024. pravo na polovinu ili čitav uplaćeni porez imalo je oko 230.000 mladih osoba, pa se slična brojka očekuje i u 2026., doznaje srednja.hr.

Prema Pravilniku o porezu na dohodak, osobe do 25 godina imaju pravo na 100 posto povrata uplaćenog poreza na dohodak, a oni do 30 godina imaju pravo na 50 posto povrata.

U 2026. godini 50 posto povrata poreza dobivaju oni koji su rođeni 1995., 1996., 1997., 1998. i 1999. S druge strane, povrat od 100 posto dobit će oni rođeni 2000., 2001., 2002. i mlađi.

Prve isplate već u svibnju

To pravo ostvaruju sve fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada (plaću), dakle ne odnosi se na studente koji rade isključivo na studentski ugovor preko student servisa jer oni dobivaju naknadu. Prve isplate povrata poreza i ove godine očekuju već u svibnju.

Ako osoba nije obvezna podnositi godišnju poreznu prijavu, Porezna uprava će joj sama izračunati godišnji porez i eventualni povrat na temelju podataka koje već ima (primjerice o plaći). U tom slučaju ne treba podnositi Obrazac ZPP-DOH, jer Porezna to rješava automatski posebnim rješenjem.

Međutim, ako ta osoba želi iskoristiti dodatne porezne olakšice o kojima Porezna uprava nema podatke, tada mora sama podnijeti Obrazac ZPP-DOH do 28. veljače. To se odnosi, primjerice, na uzdržavanu djecu koja nisu prijavljena na Obrascu PK, darovanja (donacije) na temelju kojih se može povećati osobni odbitak te druge olakšice propisane Zakonom koje Porezna ne može automatski utvrditi

Kalkulatur za izračun povrata poreza

Prije isplate na kućnu adresu stići će rješenje Porezne uprave u kojem će stajati točan iznos povrata poreza koji će vam biti isplaćen.

No, kalkulator povrata poreza može vam poslužiti da izračunate okvirni iznos povrata i prije nego dobijete to rješenje.

Kalkulatoru Porezne uprave možete pristupiti na OVDJE.

