Lindsey Vonn otvorila dušu: 'Priznat ću, moj otac...'

Slavna američka skijašica Lindsey Vonn (41), jedna od najboljih u povijesti, otkrila je da joj je otac rekao da prestane skijati nakon teškog pada na ovogodišnjim Zimskim olimpijskim igrama, nakon kojeg je morala ići na četiri operacije.

"Nisam imala priliku napraviti još jednu vožnju", rekla je Vonn za NBC i dodala:

"Priznat ću da me moj otac savjetovao da više ne razmišljam o skijanju, ali ja to jednostavno volim."

Pitao ju je novinar ima li ta njena izjava neku poruku.

"Postoji siguran način da me natjerate da nešto napravim - da mi kažete da to ne mogu. Mnogi su mi govorili da više ne mogu skijati, ali pogriješili su" rekla je.

⛷️ Lindsey Vonn envisage de reprendre la compétition... "au grand désarroi de [s]a famille"https://t.co/fQw7EwmKnY — RMC Sport (@RMCsport) April 8, 2026

"Znam kako je više ne biti natjecateljica. Jednostavno, skijanje je nešto što volim. I ove sezone sam se toliko zabavila, ali nisam imala posljednju vožnju, moram je odraditi", zaključila je.

Lindsey Vonn je tijekom svoje sjajne karijere osvojila ukupno četiri velika kristalna globusa za ukupnu pobjednicu Svjetskog kupa te čak 16 malih kristalnih globusa u pojedinačnim disciplinama. Ostvarila je rekordne 83 pobjede u utrkama Svjetskog kupa, uključujući i povijesnu pobjedu u St. Moritzu u prosincu 2025. kojom je postala najstarija pobjednica u povijesti tog natjecanja.

Osvojila je i tri olimpijska odličja (zlato u spustu i broncu u super-G-u iz Vancouvera 2010. te broncu u spustu iz Pyeongchanga 2018.) te 8 medalja sa Svjetskih prvenstava, od kojih su dvije zlatne.

