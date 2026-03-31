Ona je više od sportašice! Nakon stravične ozljede i operacije, Vonn već hoda na štakama

Jedna od najvećih američkih i svjetskih skijašica svih vremena, Lindsey Vonn oporavlja se od teške ozljede zadobljene na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini u veljači.

Zadobila je složeni prijelom noge, slomljen gležanj i puknuće prednjeg križnog ligamenta (ACL) — te je prošla kroz više operacija, a u jednom trenutku joj je noga bila i ugrožena. Međutim, Vonn iznova pokazuje da je nadčovjek i da ima nesalomljivi sportski duh.

Od teške ozljede i više operacija prošlo je otprilike mjesec i pol dana, a ona već hoda na štaka, što je nevjerojatno i ispred svih najoptimističnijih prognoza. "Bez obzira koliko jako padnem, uvijek ću naći način da ustanem! Korak po korak!", napisala je Vonn na svojem Instagramu uz video na štakama.

