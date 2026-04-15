Kako danas izgledaju crvenokosa Hurem i njezina ljubav? Uskoro ćemo ih opet gledati

Nema tko nije pratio seriju "Sulejman Veličanstveni", tursku seriju koja nas je upoznala sa životom osmanskog cara Sulejmana Veličanstvenog, jednog od najmoćnijih vladara Osmanskog Carstva. Iako su glumci nakon serije nastavili uspješno graditi svoje karijere i sudjelovati u raznim filmskim i televizijskim projektima, mnogi se slažu da im je upravo "Sulejman Veličanstveni" ostao njihov najznačajniji i najprepoznatljiviji projekt koji je obilježio njihove karijere.

Moćnog Sulejmana Veličanstvenog utjelovio je poznati turski glumac Halit Ergenç, čiji je cilj bio prikazati čitav spektar osobina osmanskog vladara - u svim prednostima i manama. Popularni Ergenç pozornost gledatelja privukao je i u seriji "1001 noć", gdje se i zaljubio u kolegicu Bergüzar Korel koja je u seriji utjelovila Šeherzadu.

Veliku pozornost gledatelja privukla je i omiljena Hurem.

Njemica turskog podrijetla Meryem Uzerli mnogima se uvukla pod kožu kao opaka, ali i emotivna vladarica koju danas smatramo jednom od najmoćnijih žena Osmanskog Carstva. Glumica je po završetku serije postala iznimno tražena pa se pojavila i u mnogim drugim projektima, no osudu javnosti dobila je nakon što se podvrgnula estetskim korekcijama.

Međutim, mnoge će razveseliti vijest kako ćemo Hurem i Sulejmana ponovno gledati skupa!

Naime, glumci Meryem Uzerli i Halit Ergenc zajedno snimaju film 'Proljeće u Imrozu' koji potpisuje Ozcan Alper, jedan od najcjenjenijih turskih autora današnjice.