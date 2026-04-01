Kylie Jenner objavila fotografije s odmora, a Timothée ih iskoristio kao inspiraciju

Glumac Timothée Chalamet (30) pokazao je kako ukrasti pažnju, ovaj put “posudivši” poze s fotografija svoje djevojke Kylie Jenner (28) s njihova odmora.

Foto: PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia

Foto: B4859/Avalon/Profimedia

Kylie, odjevena u bikini, podijelila je niz fotografija na Instagramu s njihova romantičnog putovanja na neimenovanom otoku. Ubrzo nakon, Chalamet je objavio gotovo identične fotografije, ali sa sobom u glavnoj ulozi.

Očekivano, Kyliene objave prikupile su više lajkova – čak 3,6 milijuna, dok je Timothée ostao na 1,7 milijuna. Ipak, to mu vjerojatno nije bio najveći nedavni “poraz”. Mnogi su predviđali da će osvojiti svog prvog Oscara za film “Marty Supreme”, no nagrada za najboljeg glumca ipak je pripala Michaelu B. Jordanu (39) za film “Sinners”.

Kylie, koja s bivšim partnerom Travisom Scottom ima dvoje djece, podržavala je Timothéea na dodjeli Oscara, kao i na drugim nagradama.

Foto: B4859/Avalon/Profimedia

Na dodjeli Critics' Choice Awards u siječnju, gdje je proglašen najboljim glumcem, s pozornice joj je poručio: “Volim te. Ne bih mogao ovo bez tebe.”

Foto: Patrick T. Fallon/AFP/Profimedia

Par je u vezi od siječnja 2023., kada su se upoznali na reviji Jeana Paula Gaultiera tijekom Tjedna mode u Parizu, a sudeći po ovim objavama, čini se da njihova veza "pliva" u odličnom smjeru.

