ISKRENO O SVEMU / Nikola Jurčević u studiju Net.hr-a: 'Bio sam ljut što 98'. nisam bio u rosteru za SP. Zvalo me tada 5-6 najvažnijih igrača koji su bili moji prijatelji. Htjeli su urigirati i kod Ćire ali nisam htio'

Poznati hrvatski nogometni trener i bivši nogometaš i reprezentativac Nikola Jurčević gostovao je danas u studiju Net.hr-a. Teme su bile brojne, naravno nogometne. Uspješan nastup Hrvatske u Ligi nacija, što je bilo dobro, a što ne. Osvrnuli smo se malo, između ostalog, i na njegovu karijeru uz Slavena Bilića na klupi reprezentacije Hrvatske, Lokomotiva, Bešiktaša i West Hama. Govorio je i o posljednjem periodu u Dinamu, kad je kao trener vodio prvu momčad samo tri mjeseca. Zagrebao je ispod površine i opisao ne baš idealnu situaciju u kojoj se našao... Ispričao nam je Nikola iskreno i o nekim događajima, odnosno kakav je odnos imao sa Slavenom Bilićem i stručnim stožerom i kako su zajednički, efikasno i mirno riješili potencijalno narušavanje atmosfere 2008. na EP-u. Otkrio nam je ovog puta najbliže do sad (nekoliko puta smo ga priupitkivali o toj tematici, ali nikad, pa i sad, nije otkrio imena), kako se radi o dvije zvijezde svima poznate. Odgovorio nam je Jura i na pitanje da li mu je žao što nije 1998. bio u rosteru za SP u Francuskoj i zamjera li išta tadašnjem izborniku Miroslavu Ćiri Blaževiću. I više od toga nam je rekao... "Žao mi je, ali puno stvari koje mi se dogode mogu reći nešto da mi je žao, ali sam shvatio realnost da nemaš neke velike koristi od kukanja. Normalno da mi je žao, bio sam dio te reprezentacije 6 godina. S druge strane, imao sam već nekih problema s ozljedom isto tako, operacija gležnja relativno ne puno prije toga, tako da... Žao mi je ali više ne na način da bi se previše opterećivao time. Bilo pa prošlo, što da radim, ne mogu to više vratiti. Davno je to bilo", kazao nam je Jura i na naše pitanje je li tada bio ljut što nije bio u rosteru? "Pa dobro bio sam ljut, normalno da sam bio ljut u smislu zvalo me sigurno 5-6 najjačih i najvažnijih igrača koji su bili za mene i bili moji prijatelji, htjeli su i urigirati kod Ćire ali to me nije zanimalo." Pogledajte gostovanje Nikole Jurčevića u studiju Net.hr-a.