PROMJENJIVO / Meteorologinja Damjana Ćurkov Majaroš donosi prognozu za idući tjedan

Utjecaj anticiklone koja nam je donijela zimu popušta pa su na redu promjenjivije, ali toplije zimske prilike.

Do kraja nedjelje umjereno ili pretežno oblačno, povremene kiše će biti mjestimice na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, a prema večeri i mjestimice u Dalmaciji te na zapadu unutrašnjosti. Vjetar slab, na Jadranu do umjereno jugo, a dnevna temperatura u unutrašnjosti od 6 do 11, a uz obalu između 12 i 16 stupnjeva. U prognozi meteorologinje RTL-a Danas Damjane Ćurkov Majaroš pogledajte što nas čeka u novom tjednu