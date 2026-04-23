Znate li koji gen kontrolira našu potrebu za slatkim? Odgovor se krio u kvizu 'Tko bi rekao'

Timovi, predvođeni kapetanima Meri Goldašić i Borkom Perićem, suočili su se s pitanjem iz područja genetike koje zadire u svakodnevne navike mnogih od nas. Dok je Meri u pomoć pozvala fitness trenera Stjepana Ursu, Borku se pridružila pjevačica Domenica Žuvela, no znanje o ljudskom tijelu bilo je ključno za osvajanje bodova.

Pitanje o tajanstvenom genu

Natjecateljima je postavljeno pitanje: 'Što u ljudskom tijelu kontrolira gen FGF21?'. Ponuđeni odgovori bili su jednako zanimljivi kao i samo pitanje: tolerancija na visoke temperature, potreba za slatkim ili podnošenje lošeg humora. Iako bi mnogi voljeli da postoji gen za podnošenje lošeg humora, točan odgovor je bio potreba za slatkim.

Gen FGF21, punim nazivom fibroblastični faktor rasta 21, ključan je igrač u regulaciji našeg metabolizma. Riječ je o hormonu kojeg primarno proizvodi i luči jetra, a njegova glavna zadaća je slanje signala mozgu, točnije hipotalamusu, kako bi kontrolirao našu želju za šećerom. Jednostavnije rečeno, on djeluje kao svojevrsni prekidač koji našem tijelu govori kada je unijelo dovoljno slatkog.

Dok su se natjecatelji u studiju zabavljali pogađajući točan odgovor, znanost koja stoji iza pitanja otkrila je fascinantnu složenost ljudskog tijela. Iako naša genetika ima važnu ulogu u oblikovanju naših navika, ona nije jedini faktor. Naše odluke i okolina i dalje su presudni u tome hoćemo li posegnuti za još jednim kolačem.

