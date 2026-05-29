Gradonačelnik hrvatskog grada na Jadranu najavio zabranu: 'Stajemo tome na kraj!'

Još vijesti stiže za vlasnike apartmana. Europa se već godinama bori s problemom masovnog turizma, no u Hrvatskoj do sada nije bilo previše konkretnih mjera. Rovinj ih sada najavljuje. Jedan od najpopularnijih hrvatskih turističkih gradova na Jadranu uskoro bi mogao ograničiti broj apartmana. Razlog je sve veća briga zbog masovnog turizma pa se planira uvesti moratorij na izdavanje novih dozvola za apartmane u staroj gradskoj jezgri.

RTL-ova Ida Balen razgovarala je s gradonačelnikom Rovinja Emilom Nimčevićem o ograničavanju broja apartmana.

Zbog čega ste išli na ovu odluku i od kada će se ona primjenjivati?

Prije svega odluka je promišljena. Već dugi niz godina razmišljamo da uvedemo jednu takvu zabranu iz razloga što Rovinj bilježi, iz godine u godinu, rast dolazaka stranih gostiju u naš grad, ali i rast broja apartmana i smještajnih kapaciteta u našem gradu. S obzirom na velike količine gostiju, koji dolaze u naš grad - govorimo o 4 milijuna noćenja i 750 tisuća dolazaka - to stvara veliki pritisak na našu starogradsku jezgru i općenito na cijeli naš grad, i prometno, i infrastrukturno i stvara nam određene probleme. I kako bi nekako pokušali zaustaviti taj rast u turizmu i kako bi naši građani koji žive ovdje u gradu imali bolje uvjete za življenje i lakši način kretanja - odlučili smo da stanemo na kraj apartmanizaciji, odlučili smo da stanemo na kraj daljnjem razvoju grada kroz građenja novih apartmana i davanja novih kategorizacija za smještaj stranih gostiju.

A za one koji već imaju više apartmana - hoće li se to odnositi i na njih?

Neće se odnositi na njih. Prije svega - radi se o jednoj ideji kroz plan upravljanja destinacijom, definirali smo upravo ovaj moratorij koji će se u ovom slučaju odnositi samo na starogradsku jezgru - što ne znači da u budućnosti nećemo i na ostale dijelove grada. Ali za one koji trenutačno imaju svoje apartmane - na njih se ta odluka neće odnositi.