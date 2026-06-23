Dan broj 13: Neka bude sretan za Hrvatsku, a imamo još tri spektakla

Natjecateljski dan broj 13 na Svjetskom prvenstvu 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku nosi drugu utakmicu Hrvatske reprezentacije.

L: Panama - Hrvatska, srijeda 1 sat ujutro

Nakon što su Vatreni poraženi od Engleske 4-2 u prvom kolu u Dallasu, slijedi utakmica koju moramo pobijediti. U Torontu će Hrvatska igrati protiv Paname uz veliku podršku hrvatskih navijač. Hrvatska u utakmicu ulazi kao veliki favorit, ali puno toga poziva na oprez. Panama je itekako ozbiljna reprezentacija koja je nesretno izgubila od Gane 1-0 pogotkom u 90. minuti.

"To je dobra reprezentacija koja igra u zgusnutoj formaciji 5-4-1. Svi su im igrači pokretljivi, odgovorni i vrlo opasni u tranziciji. Međutim, mi smo favoriti i moramo se tako postaviti od prve minute", najavio je izbornik Zlatko Dalić na pres konferenciji dan prije utakmice.

K: Portugal - Uzbekistan, utorak 19 sati

Prije utakmice Paname i Hrvatske, igraju se još dva susreta. U 19 sati će Portugal igrati protiv Uzbekistana kojeg vodi Fabio Cannavaro. Prvo kolo donijelo je ogromno nezadovoljstvo portugalske javnosti. Njihova je selekcija remizirala s DR Kongom, a ako je netko bio bliže pobjedi, to je bila afrička selekcija. Postavilo se puno pitanja izborniku Robertu Martinezu i protiv Uzbekistana se očekuje pravi odgovor.

Azijska reprezentacija koju vodi Fabio Cannavaro izgubila je u prvom kolu 3-1 od Kolumbije. Sada nemaju što izgubiti i mogli bi namučiti jalove Portugalce. Hoće li Cristiano Ronaldo opet igrati svih 90 minuta?

L: Engleska - Gana, utorak 22 sata

Prije Hrvatske će na teren i Englezi koji će igrati protiv Gane u Dallasu. Tri lava su se dodatno napunila samopouzdanjem nakon odličnog drugog poluvremena protiv Hrvatske, a u drugom kolu imaju priliku potvrditi drugi krug. Za to im treba pobjeda protiv Gane koja je u prvom kolu u 90. minuti došla do pobjede protiv Paname. Nisu Crne zvijezde odigrale sjajan meč, ali uzeli su ono po što su došli i sigurno se osjećaju samopouzdano i takvi će biti opasni za Harryja Kanea i društvo.

K: Kolumbija - DR Kongo, srijeda 4 sata ujutro

Nakon Paname i Hrvatske, svoju će drugu utakmicu u skupini K odigrati i Kolumbija i DR Kongo. To je možda i najizjednačenija utakmica ovoga dana i puno toga obećava. Kongoanci su ostavili dobar dojam protiv Portugala i čak su bili blizu i pobjede. Sada ih čeka možda i još teži zadatak. Kolumbija je na prvenstvo stigla kao potencijalni favorit iz sjene, a pobjeda nad Uzbekistanom u prvom kolu samo je to potvrdila.

Imat ćemo što vidjeti 13. dana Svjetskog prvenstva, a nadamo se da će taj dan biti sretan za hrvatsku reprezentaciju i da ćemo protiv Paname započeti pobjednički niz.