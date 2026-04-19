Napravila facelifting s 28 godina: 'Očito je da sam vrlo mlada, no imala sam dobar razlog'

Pravna vježbenica Jade Mandongwe podijelila je s javnošću zašto se odlučila na facelifting, odnosno zatezanje lica, prije nego što je navršila 30 godina. Njezina priča dio je rastućeg trenda u kojem se sve više mladih ljudi odlučuje za estetske zahvate koji su se nekada smatrali rezerviranima isključivo za stariju dob.

Gostujući u emisiji "Good Morning Britain" na britanskom ITV-u, Jade je voditeljima Kate Garraway i Richardu Madeleyu objasnila odluku da se podvrgne operaciji u dobi od 28 godina. Nakon što je voditeljica pohvalila njezin izgled, upitala ju je što ju je potaknulo na takav korak u tako mladoj dobi.

Zatezanje lica nakon gubitka kilograma

"Donijela sam informiranu odluku da odem na facelifting, i to po preporuci kirurga", započela je Jade. Objasnila je kako razlozi nisu bili povezani sa starenjem.

"Prošla sam kroz proces mršavljenja i elastičnost moje kože se s vremenom promijenila. Kako bih postigla izgled koji sam imala prije, bio mi je potreban takozvani mid-facelift. Svrha nije bila borba protiv starenja. Očito je da sam vrlo mlada, tako da je to bio glavni razlog zašto sam se podvrgnula tom zahvatu", rekla je.

Suvremeni trendovi u estetskoj kirurgiji sve više se odmiču od drastičnih promjena i teže suptilnim poboljšanjima i prirodnijem izgledu, što se poklapa s Jadinom željom da samo vrati prijašnji izgled lica, piše Mirror.

Budući zahvati i važnost sigurnosti

Na pitanje je li ovo početak niza drugih estetskih operacija, Jade je priznala da ne isključuje ništa u budućnosti.

"Najvažnija je sigurnost. Ključno je dobro istražiti kome idete i biti spreman na dugoročna očekivanja. Definitivno ne isključujem tu mogućnost i bila bih otvorena za moguće zahvate u budućnosti", dodala je.

Na dodatno pitanje o mogućim razlozima za nove operacije, poput uklanjanja bora, odgovorila je: "Veselim se starenju, mislim da je to blagoslov. Drugi zahvat ne mora biti na licu, može biti nešto vezano za tijelo, ali to nije garancija, može biti bilo što. Jako sam zadovoljna kako trenutno izgledam".

Tijekom razgovora spomenuto je i da je Jade u dvadesetima koristila botoks, što potvrđuje globalni trend popularnosti neinvazivnih tretmana kod mlađe populacije.

Zašto je operaciju obavila u Turskoj?

Jedan od ključnih faktora u njezinoj odluci bio je financijske prirode. Objasnila je da je operaciju obavila u Turskoj jer je cijena bila znatno niža nego u Ujedinjenom Kraljevstvu.

"Odlučila sam otići u Tursku prvenstveno zbog troškova. Platila sam oko 12.000 eura, ali to nije bilo samo za facelifting, već za više operacija. Vjerujem da bi me u Velikoj Britaniji to koštalo možda i više od 45.000 do 60.000 eura, što je ogroman novac", kazala je Jade.

S obzirom na to da radi u području medicinskog prava i pomaže klijentima u sličnim situacijama, naglasila je koliko je važno da ljudi razumiju u što se upuštaju. "Zato je nužno da ljudi točno znaju što rade i da sve dobro istraže", zaključila je.

Njezina priča služi kao primjer da su razlozi za estetske zahvate u mlađoj dobi kompleksni i često nisu vođeni isključivo željom za vječnom mladošću, već specifičnim osobnim okolnostima. Istovremeno, naglašava važnost informiranosti i opreza, pogotovo u svijetu gdje društvene mreže stvaraju velik pritisak za postizanjem idealiziranog izgleda.

