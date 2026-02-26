Dr. Gorjanac o opasnostima estetskog turizma i idealima ljepote: 'Iskusni kirurg zna što ne treba operirati'

U jeku popularnosti estetske kirurgije, potaknute društvenim mrežama i sve lakšom dostupnošću informacija, mnogi se odlučuju na promjene izgleda bez potpunog razumijevanja rizika. O najnovijim trendovima, skrivenim opasnostima i psihološkim zamkama koje prate ovaj medicinski sektor, u podcastu Net.hr-a "Bez uputnice" govorio je dr. med. Božo Gorjanac, plastični kirurg i jedan od osnivača Akademije za plastičnu kirurgiju, projekta usmjerenog na edukaciju stručnjaka i javnosti.

''Estetska kirurgija doživjela je pravi procvat'', ističe dr. Gorjanac. Ljudi se sve lakše i češće odlučuju na modifikacije vlastitog izgleda, no taj je porast sa sobom donio i niz izazova. Jedan od najvećih je širenje tržišta na kojem zahvate nude i osobe bez adekvatne medicinske edukacije, što otvara vrata ozbiljnim komplikacijama.

Razlika između popravka i poboljšanja

Kako bi laici bolje razumjeli područje kojim se bavi, dr. Gorjanac je objasnio temeljnu razliku između rekonstrukcijske i estetske kirurgije, iako se te dvije grane u praksi često isprepliću.

"Konstrukcijski dio se odnosi na vraćanje funkcije određenom dijelu tijela, a estetski dio se odnosi na estetiku", pojasnio je. Kao jasan primjer naveo je kirurgiju dojke. Ako žena nakon karcinoma mora odstraniti dojku, postupak kojim joj se nadomješta odstranjeno tkivo, bilo vlastitim tkivom ili implantatom, spada u rekonstrukcijsku kirurgiju. S druge strane, ako žena s malim dojkama želi veće i oblikovanije grudi isključivo iz estetskih razloga, riječ je o estetskom zahvatu.

No, granice su često zamagljene. Pacijenti koji nakon drastičnog gubitka kilograma, potaknutog npr. novim lijekovima za mršavljenje, imaju velik višak kože, suočavaju se s funkcionalnim problemima, od higijene do kretanja. Uklanjanje tog viška kože operacija je koja se nalazi na granici rekonstrukcije i estetike, a riječ je o ozbiljnim i zahtjevnim zahvatima.

Opasni mamac 'estetskog turizma'

Jedan od gorućih problema današnjice je takozvani estetski turizam, gdje pacijenti, privučeni niskim cijenama, odlaze u inozemstvo na operacije. Dr. Gorjanac posebno je upozorio na rizike putovanja u zemlje poput Turske.

"To je predstavljeno kao određeni vid turizma, a može biti vrlo opasno jer tamo ima vrlo širok spektar ljudi, od onih koji rade vrhunski do onih koji rade, u najmanju ruku, upitno. Otputovati, recimo, u Tursku na određene zahvate može biti vrlo riskantno i donijeti dalekosežne posljedice", naglasio je, dodajući kako se u takvim aranžmanima često zanemaruju kvalifikacije liječnika i standardi ustanova.

Usporedio je odluku o operaciji s kupnjom automobila. "Ako kupujete auto, što je puno manje ozbiljno, informirat ćete se. Ako je auto jeftin, znači da je i manje kvalitetan. Odlazak na jeftinije zahvate je vrlo riskantan i tu se može i glava ostaviti", bio je izravan. Pacijentima savjetuje detaljnu provjeru kvalifikacija kirurga, poput članstva u stručnim udrugama kao što je Hrvatsko društvo za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju, jer to pruža određenu garanciju stručnosti.

Što je zapravo 'prirodno' i kada kirurg mora reći 'ne'

Društvene mreže stvorile su nove, često nerealne standarde ljepote. Brendirati se može svatko, pa tako i pojedinci koji promiču estetske ideale koji nisu ni stručno korektni ni zdravi. Dr. Gorjanac ispričao je zanimljivu anegdotu pacijentice koja je plastične kirurge podijelila u dvije skupine: "one koji rade prirodno i one koji rade kako treba".

"To bi značilo da postoje pacijentice koje žele da se operacija ne primijeti, da dojka izgleda kao njena, samo bolje. Ali postoji i druga skupina koja kaže: 'Ako već idem, hoću da se vidi, hoću maksimalno'. To je na neki način postao statusni simbol", objasnio je dr. Gorjanac, ističući kako je ključan razgovor s pacijentom kako bi se razumjele njegove želje, ali i postavile realne i sigurne granice.

Najveći izazov za kirurga je prepoznati pacijenta kojem operacija zapravo nije potrebna. Iskusni liječnik zna procijeniti kada iza želje za promjenom stoji dublji psihološki problem, poput tjelesne dismorfije, gdje osoba ima iskrivljenu percepciju vlastitog tijela.

"Mladi kirurg operira sve jer želi iskustvo, iskusan zna što treba operirati, a najiskusniji zna što ne treba operirati. Dođete u tu fazu karijere da vidite što ne treba operirati, i to je neki vrh", rekao je dr. Gorjanac. Kao svoju vodilju naveo je jednostavno pitanje: "Bih li radio taj zahvat na sebi, svojoj ženi ili svom djetetu?". Ako je odgovor 'ne', to otvoreno kaže i pacijentu, čak i ako ga takav stav u privatnom sektoru može koštati. Spomenuo je i radikalnu praksu kolege iz Irske koji je svakog pacijenta zainteresiranog za estetski zahvat prvo slao na razgovor kod psihijatra, što on ipak smatra pretjeranim.

Botoks, fileri i budućnost struke

Minimalno invazivni zahvati poput aplikacije botoksa i filera postali su iznimno rašireni, a njima se danas, upozorava doktor, bave svi, od stomatologa do osoba bez ikakve medicinske struke. Iako se čine bezazlenima, takvi postupci zahtijevaju duboko poznavanje anatomije jer mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija.

Unatoč svim izazovima, dr. Gorjanac očekuje daljnji rast potražnje za estetskim zahvatima. ''Materijali su sve sigurniji, tehnike naprednije, a ljudi otvoreniji'', navodi te dodaje kako žene i dalje prednjače po zahtjevima za zahvatima, ali se i sve veći broj muškaraca odlučuje na korekcije, rušeći stare stereotipe.

Njegova poruka pacijentima je jasna: odluka o estetskoj operaciji ozbiljna je stvar koja zahtijeva temeljito informiranje, provjeru stručnjaka i realna očekivanja. ''Cilj Akademije, zaključuje dr. Gorjanac, jest upravo podizanje svijesti i kvalitete u struci, kako bi rezultati bili ne samo estetski zadovoljavajući, već prije svega sigurni za pacijenta.''

Cijeli razgovor pogledajte u videu na vrhu članka.

