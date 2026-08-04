Čeka nas pakleni dan: Četiri regije pod crvenim alarmom, a najgore tek dolazi!

Hrvatsku očekuje još jedan vrlo vruć dan, uz temperature koje će se mjestimice penjati do 39 Celzijevih stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je crvena upozorenja za više regija zbog iznimno visokih temperatura i opasnosti za zdravlje.

Prema prognozi, prevladavat će sunčano i vrlo vruće vrijeme. Poslijepodne je u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka moguć tek poneki rijetki pljusak.

Vjetar će uglavnom biti slab, dok se u drugom dijelu dana na istoku zemlje očekuje umjeren jugoistočni vjetar, a ponegdje na obali jugozapadni. Najviša dnevna temperatura bit će između 34 i 39 stupnjeva.

Upozorenja za toplinske valove bit će na snazi sve do vikenda.

Foto: DHMZ

Crveni meteoalarm za četiri regije

DHMZ je izdao crveni meteoalarm, što znači da je vrijeme izuzetno opasno, za zagrebačku, karlovačku, osječku i riječku regiju.

U zagrebačkoj regiji očekuje se toplinski val s maksimalnom temperaturom višom od 37 stupnjeva te minimalnim temperaturama iznad 20 stupnjeva.

Za osječku regiju prognoziraju se još više vrijednosti, uz najvišu temperaturu iznad 38 stupnjeva i noćne temperature koje se neće spuštati ispod 20 stupnjeva.

U karlovačkoj regiji očekuje se temperatura iznad 37 stupnjeva, dok je za riječku regiju izdano upozorenje zbog maksimalnih temperatura iznad 36 stupnjeva i vrlo toplih noći s minimalnim temperaturama višim od 25 stupnjeva.

DHMZ upozorava građane da poduzmu mjere zaštite, posebno da zaštite sebe, djecu i starije osobe. Zbog ekstremnih vrućina mogući su i problemi na pojedinim dijelovima infrastrukture.

Foto: DHMZ

Narančasti alarm u pet regija

Narančasto upozorenje, koje označava opasno vrijeme, izdano je za gospićku, kninsku, splitsku i dubrovačku regiju.

U kninskoj regiji očekuju se temperature iznad 38 stupnjeva, dok se u splitskoj regiji predviđaju maksimalne vrijednosti više od 35 stupnjeva i vrlo tople noći s temperaturama iznad 25 stupnjeva.

Za dubrovačko područje DHMZ upozorava na maksimalne temperature iznad 34 stupnja i minimalne iznad 25 stupnjeva, dok se u gospićkoj regiji očekuje toplinski val s temperaturama iznad 34 stupnja.

Iz DHMZ-a poručuju da građani budu spremni na moguće zdravstvene rizike povezane s visokim temperaturama, osobito kod starijih osoba, male djece i kroničnih bolesnika. Preporučuje se pridržavanje uputa nadležnih službi i izbjegavanje nepotrebnog izlaganja najvećim vrućinama.

Foto: DHMZ

Najtoplija mjesta u Hrvatskoj

Prema podacima DHMZ-a, najtoplije je jutro bilo na jugu Hrvatske i na otocima.

Najviša temperatura u 8 sati izmjerena je na dubrovačkom aerodromu, gdje je bilo 28,7 °C. Slijede Hvar s 28,6 °C, NP Mljet s 28,3 °C, dok su Dubrovnik, Lastovo, Split – aerodrom i Komiža imali temperature između 27,8 i 27,9 °C.

Među najtoplijim mjestima našli su se i Veli Rat s 27,4 °C, Osijek – aerodrom s 27,3 °C te Makarska s 27,0 °C.

Najhladnija mjesta u Hrvatskoj

Najsvježije jutro bilo je u gorskim krajevima i dijelovima unutrašnjosti. Najniža temperatura izmjerena je u Gospiću, gdje je u 8 sati bilo 19,4 °C.

Nešto toplije bilo je na Zavižanu s 20,0 °C, u Pazinu s 20,2 °C, Daruvaru s 20,5 °C te na području NP Plitvička jezera, gdje je izmjereno 20,9 °C.

Među hladnijim mjestima bili su i Gruda s 21,9 °C, Karlovac i Parg – Čabar s 22,0 °C, Knin s 22,2 °C te Ogulin s 22,4 °C.

Razlika između najtoplije i najhladnije lokacije u 8 sati iznosila je više od 9 stupnjeva, što pokazuje koliko su jutarnje temperature bile različite između obale, otoka i kontinenta.