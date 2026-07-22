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U bananama skrivali 770 kilograma kokaina: Jedan detalj posebno privukao pažnju

U bananama skrivali 770 kilograma kokaina: Jedan detalj posebno privukao pažnju
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Foto: Screenshot 'YouTube'/GuardiaDiFinanza

Procjenjuje se da bi droga, da je završila na ulici, kriminalnim skupinama donijela oko 250 milijuna eura

22.7.2026.
15:11
Jaga Komazec
Screenshot 'YouTube'/GuardiaDiFinanza
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Talijanska financijska policija zaplijenila je u luci Vado Ligure više od 770 kilograma iznimno čistog kokaina, skrivenog u kontejneru s bananama koji je stigao iz Ekvadora.

Droga je bila raspoređena u 650 paketa i vješto sakrivena među desecima paleta banana u rashladnom kontejneru. Tijekom kontrole potvrđeno je da je riječ o kokainu visoke čistoće, a istražiteljima je za oko zapeo i detalj na paketima: žig s motivom zastave i grba Srbije.

U bananama skrivali 770 kilograma kokaina: Jedan detalj posebno privukao pažnju
Foto: Screenshot 'YouTube'/GuardiaDiFinanza

Vrijednost droge procijenjena na 250 milijuna eura

Pošiljku su otkrili pripadnici financijske policije iz Savone, uz pomoć kolega iz Genove i carinskih službenika. Akcija je provedena u sklopu pojačanog nadzora trgovačkih ruta koje povezuju Južnu Ameriku s lukom Vado Ligure, sve važnijim ulaznim čvorištem robe za europsko tržište.

Riječ je o jednoj od najvećih zapljena kokaina posljednjih godina u toj luci. Procjenjuje se da bi droga, da je završila na ulici, kriminalnim skupinama donijela oko 250 milijuna eura.

DrogaKokainItalijaEkvadorTalijanska PolicijaSrpska Zastava
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