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NEVJEROJATAN POGODAK /

Netko je u Hrvatskoj uložio 2,60 eura i dobio jackpot: Sjeda mu velik iznos na račun

Netko je u Hrvatskoj uložio 2,60 eura i dobio jackpot: Sjeda mu velik iznos na račun
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sretni dobitnik pogodio je svih 11 brojeva

23.6.2026.
19:44
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Sanjin Strukic/PIXSELL
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U 171. kolu igre "Sve ili Ništa" Hrvatske lutrije ponovno je osvojen glavni dobitak.

Sretnom igraču iz Slavonskog Broda svih 11 pogođenih brojeva donijelo je jackpot u iznosu od 80.000 eura.

U večerašnjem izvlačenju izvučeni su brojevi 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19 i 22. Dobitnik je odigrao dvije kombinacije te za uplatu od svega 2,60 eura pogodio sve izvučene brojeve i osvojio maksimalni dobitak.

Sretni listić uplaćen je na prodajnom mjestu ovlaštenog partnera Petrol, BP Slavonski Brod, na adresi Osječka 180.

Iz Hrvatske lutrije podsjećaju da je sljedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa na rasporedu u četvrtak.

LotoLoto DobitakIgre Na SrećuSlavonski BrodSlavonac
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