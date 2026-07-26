Rusi pogodili prepuni supermarket, među poginulima i djevojčica: 'Ovo je namjerni čin terora'

Rusija je u nedjelju popodne dronom napala prepuni supermarket u Černihivu na sjeveru Ukrajine. U trenutku napada brojni Ukrajinci obavljali su svoju svakodnevnu kupnju. U napadu su poginule dvije osobe, među kojima je i devetogodišnja djevojčica. Ozlijeđeno je 25 ljudi, izvijestila je ukrajinska Državna služba za izvanredne situacije, piše Kyiv Independent.

Prema informacijama lokalnih vlasti, pogođen je supermarket lanca ATB, najvećeg trgovačkog lanca u Ukrajini s više od 1200 trgovina diljem zemlje. Na meti napada bili su i autoservis te jedno skladište. Napadi su prouzročili veliku materijalnu štetu i požare na nekoliko lokacija.

'Namjeran čin ruskog terora'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oštro je osudio ovaj napad. Nazvao ga je "potpuno ciničnim udarom na običan supermarket".

"Riječ je o namjernom činu ruskog terora koji nema apsolutno nikakvo vojno opravdanje", poručio je. Ponovno je apelirao na međunarodnu zajednicu za uvođenje strožih sankcija Rusiji te slanje dodatne pomoći ukrajinskoj protuzračnoj obrani.

The Russians continue claiming "victory" over ordinary civilian sites. In a deeply cynical drone strike on an ordinary supermarket in Chernihiv, they targeted people directly with no military purpose whatsoever. As of now, thirteen people have been reported injured. Tragically,… pic.twitter.com/duvpmfcDZV — Volodymyr Zelenskyy/Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 26, 2026

Izjave lokalnih policajaca također upućuju na to da je meta namjerno odabrana. Načelnik regionalne policije Černihiva, Volodimir Timoško, izjavio je za ukrajinski medij Suspilne da je supermarket pogođen dronom tipa Shahed/Geran-4 koji je bio opremljen kamerom.

Poručio je kako to dokazuje da je napad na civile u sred bijela dana bio unaprijed planiran.

"Ovo nisu ratne operacije, ovo su teroristički akti proizašli iz slijepe mržnje prema svemu što nosi ukrajinski identitet, a posebno prema običnim civilima", rekao je.

Ozlijeđeno troje djece

Službe za spašavanje su u međuvremenu završile s intervencijama i ugasile sve požare. Guverner Černihivske oblasti Vjačeslav Čaus potvrdio je da su najmanje tri ozlijeđene osobe hospitalizirane te da se među ozlijeđenima nalazi i troje djece.

Načelnik gradske vojne uprave Dmitro Brižinski najavio je da će u Černihivu 27. srpnja biti proglašen dan žalosti u spomen na žrtve.

Černihiv se nalazi na samom sjeveru Ukrajine i dijeli oko 230 kilometara granice s Rusijom, zbog čega je od samog početka invazije pod stalnim prekograničnim udarima. U svibnju ove godine dogodio se posljednji teški napad u Černihivu. Tada je u udaru balističke rakete na trgovačko središte grada poginulo troje ljudi, među kojima i jedan tinejdžer, a gotovo 30 osoba je ozlijeđeno.