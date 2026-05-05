WTA RIM /

Najbolja hrvatska tenisačica pobijedila Uzbekistanku i izborila dvoboj s osmom nositeljicom

Foto: IPA, Independent Photo Agency/Alamy/Profimedia

5.5.2026.
17:15
Hina
Najbolja hrvatska tenisačica Antonia Ružić uspješno je započela s nastupom na zemljanom WTA Masters 1000 turniru u Rimu, u prvom kolu je svladala Uzbekistanku Kamilu Rahimovu sa 6-4, 1-6, 6-3.

Nakon nešto više od dva sata igre 23-godišnja Hrvatica, inače 59. igračica na svijetu, svladala je godinu dana stariju suparnicu koja se nalazi na 76. mjestu WTA ljestvice. U drugom kolu Ružić će igrati protiv osme nositeljice, Ruskinje Mire Andrejeve koja je prošlog tjedna igrala finale u Madridu gdje je poražena od Ukrajinke Kostjuk.

U uvodna četiri gema meča viđena su tri breaka, s tim da je Ružić dva puta oduzela servis gem suparnici, a Rahimova jednom. Tu je prednost Ružić zadržala do kraja prve dionice te je povela 1-0 u setovima.

Drugu dionicu Rahimova je otvorila s 3-0, a potom je lakoćom dobila taj dio meča sa 6-1. Kako je Rahimova dominirala u drugom setu tako je Ružić bila nedodirljiva u trećoj dionici. Povela je 5-1, Rahimova se tek nakratko vratila do 3-5, ali pobjeda hrvatske igračice nije došla u pitanje.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
