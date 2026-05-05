Haljina koja je izazvala lavinu kritika: 'Kako se udati za milijardera i dalje izgledati kao s Temua?'
Lauren Sanchez pojavila se u custom-made haljini modne kuće Schiaparelli
Supruga milijardera Jeffa Bezosa, Lauren Sánchez, našla se u središtu pažnje – ali i žestokih kritika – na ovogodišnjoj Met Gala održanoj u Metropolitan Museum of Art.
Iako je jedna od organizatorica glamuroznog događaja, Lauren je razočarala dio javnosti svojim modnim izborom. Na slavnim stepenicama muzeja pojavila se u custom-made haljini modne kuće Schiaparelli, s naglašenim korzetom i detaljima vezanja na leđima.
Njezin look, prema dostupnim informacijama, inspiriran je slavnim portretom Madame X iz 1884., autora John Singer Sargent. Slika je u svoje vrijeme izazvala skandal zbog senzualnog prikaza naramenice koja klizi s ramena, a danas je jedno od najpoznatijih djela u muzeju.
No, dok je inspiracija imala umjetničku pozadinu, društvene mreže nisu imale milosti.
“Možete kupiti Met Galu, ali ne i stil”, “Kako se udati za milijardera i i dalje izgledati kao s Temua?”, “Sav taj novac, a to je najbolje što je mogla?”, “Više plastike nego tvornica Tupperwarea”, samo su neki od oštrih komentara koji su preplavili internet.
Podsjetimo, Met Gala 2026. ponovno je okupila svjetsku elitu mode, filma, glazbe i umjetnosti. Održana 4. svibnja, tradicionalno prvog ponedjeljka u mjesecu, večer je donijela spoj glamura, umjetnosti i ekskluzivnosti – uz oko 450 uzvanika i rekordna sredstva prikupljena za Costume Institute.
