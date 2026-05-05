FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LAUREN SANCHEZ NA MET GALI /

Haljina koja je izazvala lavinu kritika: 'Kako se udati za milijardera i dalje izgledati kao s Temua?'

Haljina koja je izazvala lavinu kritika: 'Kako se udati za milijardera i dalje izgledati kao s Temua?'
×
Foto: Doug Peters/Alamy/Profimedia

Lauren Sanchez pojavila se u custom-made haljini modne kuće Schiaparelli

5.5.2026.
17:02
Hot.hr
Doug Peters/Alamy/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Supruga milijardera Jeffa Bezosa, Lauren Sánchez, našla se u središtu pažnje – ali i žestokih kritika – na ovogodišnjoj Met Gala održanoj u Metropolitan Museum of Art.

Iako je jedna od organizatorica glamuroznog događaja, Lauren je razočarala dio javnosti svojim modnim izborom. Na slavnim stepenicama muzeja pojavila se u custom-made haljini modne kuće Schiaparelli, s naglašenim korzetom i detaljima vezanja na leđima.

Haljina koja je izazvala lavinu kritika: 'Kako se udati za milijardera i dalje izgledati kao s Temua?'
Foto: BFA.com/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Njezin look, prema dostupnim informacijama, inspiriran je slavnim portretom Madame X iz 1884., autora John Singer Sargent. Slika je u svoje vrijeme izazvala skandal zbog senzualnog prikaza naramenice koja klizi s ramena, a danas je jedno od najpoznatijih djela u muzeju.

Haljina koja je izazvala lavinu kritika: 'Kako se udati za milijardera i dalje izgledati kao s Temua?'
Foto: BFA.com/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

No, dok je inspiracija imala umjetničku pozadinu, društvene mreže nisu imale milosti.

“Možete kupiti Met Galu, ali ne i stil”, “Kako se udati za milijardera i i dalje izgledati kao s Temua?”, “Sav taj novac, a to je najbolje što je mogla?”, “Više plastike nego tvornica Tupperwarea”, samo su neki od oštrih komentara koji su preplavili internet.

Podsjetimo, Met Gala 2026. ponovno je okupila svjetsku elitu mode, filma, glazbe i umjetnosti. Održana 4. svibnja, tradicionalno prvog ponedjeljka u mjesecu, večer je donijela spoj glamura, umjetnosti i ekskluzivnosti – uz oko 450 uzvanika i rekordna sredstva prikupljena za Costume Institute.

POGLEDAJTE VIDEO: Met Gala 2026.

Lauren SanchezMet Gala
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike