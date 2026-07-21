Alex Ferguson odao počast Kevinu Keeganu: 'Imao sam najveće poštovanje prema njemu'

Alex Ferguson odao je počast Kevinu Keeganu zbog izgradnje „najbolje momčadi“ Newcastlea. Keegan, koji je bolovao od raka, umro je u ponedjeljak u dobi od 75 godina, a Ferguson se pridružio odavanju počasti jednom od najomiljenijih nogometnih likova.

Ferguson i Keegan vodili su žestoku bitku za prevlast u Premier ligi, a Fergusonov Manchester United pobijedio je Newcastle u osvajanju naslova 1996. godine.

"Imao sam najveće poštovanje prema njemu. Imali smo puno dvoboja kada je bio trener Newcastlea, a posao koji je tamo obavljao bio je fantastičan. Ponovno je udahnuo energiju tom klubu i donio je taj entuzijazam i fanatizam koji veliki navijači mogu dati", rekao je Ferguson za Track Radio pa dodao:

"A također je doveo tri sjajna igrača u klub – [Davida] Ginolu, [Faustina] Asprillu, Philippea Alberta – i dodao malo klase momčadi. Izazovi koje smo imali s Newcastleom u to vrijeme bili su ogromni."

Keegan, frustriran Fergusonovim komentarima u medijima pred kraj napete borbe za naslov, nezaboravno je bjesnio na Škota u televizijskom intervjuu. Unatoč tome, Ferguson je ostao prijateljski nastrojen prema bivšem napadaču Liverpoola i engleske reprezentacije te se divio Keeganovoj impresivnoj obnovi u Newcastleu.

Noć uz klavir

Klubu je prijetilo ispadanje u treću ligu kada je Keegan preuzeo vodstvo, ali ih je spasio od te sudbine, a zatim je 1993. izborio plasman u Premier ligu. Keegan je Newcastle učinio toliko dinamičnim da su ga nazivali "zabavljačima".

Ferguson vjeruje da su doprvaci bili najbolja momčad u povijesti kluba.

"Kevin je ljubav prema igri nosio na rukavu, u to nema sumnje, i to se prenijelo na navijače, na igrače. To razdoblje u Newcastleu bilo je puno emocija, uzbuđenja. Doveli su ove sjajne igrače u klub i oni su mu doprinijeli, i to je Newcastleu dalo - mislim - njihovu najbolju momčad ikad."

Ferguson je rekao da su se on i Keegan slučajno sreli u pubu blizu golf kluba Wentworth nekoliko tjedana nakon te sezone. Proveli su noć uz klavir, zaboravljeni na sve misli o rivalstvu.

"Odlična stvar kod njega je ta što nije čuvao nikakvu mržnju iz prošlosti. To je bila fantastična kvaliteta koju je imao i proveli smo sjajnu večer."