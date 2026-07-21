Alex Ferguson odao počast Kevinu Keeganu: 'Imao sam najveće poštovanje prema njemu'
'Odlična stvar kod njega je ta što nije čuvao nikakvu mržnju iz prošlosti'
Alex Ferguson odao je počast Kevinu Keeganu zbog izgradnje „najbolje momčadi“ Newcastlea. Keegan, koji je bolovao od raka, umro je u ponedjeljak u dobi od 75 godina, a Ferguson se pridružio odavanju počasti jednom od najomiljenijih nogometnih likova.
Ferguson i Keegan vodili su žestoku bitku za prevlast u Premier ligi, a Fergusonov Manchester United pobijedio je Newcastle u osvajanju naslova 1996. godine.
"Imao sam najveće poštovanje prema njemu. Imali smo puno dvoboja kada je bio trener Newcastlea, a posao koji je tamo obavljao bio je fantastičan. Ponovno je udahnuo energiju tom klubu i donio je taj entuzijazam i fanatizam koji veliki navijači mogu dati", rekao je Ferguson za Track Radio pa dodao:
"A također je doveo tri sjajna igrača u klub – [Davida] Ginolu, [Faustina] Asprillu, Philippea Alberta – i dodao malo klase momčadi. Izazovi koje smo imali s Newcastleom u to vrijeme bili su ogromni."
Keegan, frustriran Fergusonovim komentarima u medijima pred kraj napete borbe za naslov, nezaboravno je bjesnio na Škota u televizijskom intervjuu. Unatoč tome, Ferguson je ostao prijateljski nastrojen prema bivšem napadaču Liverpoola i engleske reprezentacije te se divio Keeganovoj impresivnoj obnovi u Newcastleu.
Noć uz klavir
Klubu je prijetilo ispadanje u treću ligu kada je Keegan preuzeo vodstvo, ali ih je spasio od te sudbine, a zatim je 1993. izborio plasman u Premier ligu. Keegan je Newcastle učinio toliko dinamičnim da su ga nazivali "zabavljačima".
Ferguson vjeruje da su doprvaci bili najbolja momčad u povijesti kluba.
"Kevin je ljubav prema igri nosio na rukavu, u to nema sumnje, i to se prenijelo na navijače, na igrače. To razdoblje u Newcastleu bilo je puno emocija, uzbuđenja. Doveli su ove sjajne igrače u klub i oni su mu doprinijeli, i to je Newcastleu dalo - mislim - njihovu najbolju momčad ikad."
Ferguson je rekao da su se on i Keegan slučajno sreli u pubu blizu golf kluba Wentworth nekoliko tjedana nakon te sezone. Proveli su noć uz klavir, zaboravljeni na sve misli o rivalstvu.
"Odlična stvar kod njega je ta što nije čuvao nikakvu mržnju iz prošlosti. To je bila fantastična kvaliteta koju je imao i proveli smo sjajnu večer."