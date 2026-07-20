Preminuo Kevin Keegan, legenda engleskog nogometa i dvostruki osvajač Zlatne lopte

Nekadašnji slavni engleski reprezentativac i izbornik Engleske, Kevin Keegan (75), preminuo je u 75. godini.

"S golemom tugom javljamo da je Kevin Keegan preminuo u 75. godini. Bivši engleski igrač i izbornik borio se s teškom bolešću, a u posljednjim trenucima uz njega su bile supruga i kćeri. Kevin, dvostruki osvajač Zlatne lopte, bio je voljeni suprug, otac i djed. Obitelj zahvaljuje Kevinovom nevjerojatnom medicinskom timu na podršci. Ovo je iznimno teško razdoblje i molimo za mir i privatnost", objavila je obitelj.

U siječnju ove godine objavljeno je da mu je dijagnosticiran rak u četvrtom stadiju, nakon čega je obitelj potvrdila da je započeo s liječenjem.

Kevin Keegan jedan je od najznačajnijih engleskih nogometaša i trenera druge polovice 20. stoljeća. Proslavio se kao neumorni napadač, vođa na terenu i jedan od rijetkih koji su dvaput zaredom osvajali Zlatnu loptu, nagradu za najboljeg europskog nogometaša. Njegova karijera ostavila je dubok trag i u Engleskoj i u Njemačkoj, dok je kao trener postao simbol atraktivnog, napadačkog nogometa.

Igračku karijeru započeo je u Scunthorpe Unitedu, no svjetsku slavu stekao je u Liverpoolu između 1971. i 1977. godine. Pod vodstvom Billa Shanklyja i kasnije Boba Paisleyja osvojio je tri naslova prvaka Engleske (1973., 1976. i 1977.), FA kup 1974., dva Kupa UEFA (1973. i 1976.) te prvi Kup europskih prvaka u povijesti Liverpoola 1977. godine. Nakon toga prešao je u Hamburger SV, s kojim je osvojio naslov prvaka Bundeslige 1979., a klub doveo i do finala Kupa europskih prvaka 1980. Karijeru je završio nakon epizoda u Southamptonu i Newcastle Unitedu, kojem je pomogao izboriti povratak u prvu ligu. Za englesku reprezentaciju odigrao je 63 utakmice i postigao 21 pogodak, a čak 31 put nosio je kapetansku vrpcu.

Najveća individualna priznanja osvojio je tijekom boravka u Hamburgu. Zlatnu loptu osvojio je 1978. i 1979. godine te je i danas jedini engleski nogometaš uz Stanleyja Matthewsa koji je tu nagradu osvojio dvaput. Bio je poznat po iznimnoj radnoj etici, brzini, energiji i borbenosti, zbog čega ga mnogi smatraju jednim od najboljih engleskih igrača svoje generacije.

Trenersku karijeru započeo je u Newcastle Unitedu 1992. godine, kada je klub preuzeo u drugoj ligi. Već sljedeće sezone izborio je promociju u Premier ligu, a nekoliko godina kasnije Newcastle pretvorio u jednog od najatraktivnijih sastava u Europi. Momčad poznata kao "The Entertainers" osvojila je simpatije napadačkim stilom igre te je u sezoni 1995./96. dugo vodila utrku za naslov prvaka, ali je na kraju završila druga iza Manchester Uniteda. Iako s Newcastleom nije osvojio trofej, njegovo razdoblje na klupi smatra se jednim od najupečatljivijih u povijesti kluba. Kasnije je vodio Fulham, s kojim je također izborio ulazak u viši rang natjecanja, te Manchester City, koji je pod njegovim vodstvom osvojio naslov prvaka Prve lige i izborio povratak u Premier ligu.

Na izborničkoj klupi Engleske bio je od 1999. do 2000. godine. Reprezentaciju je vodio kroz kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2002., no nakon poraza od Njemačke na posljednjoj utakmici starog Wembleyja podnio je ostavku. Iako njegov mandat nije bio dug niti rezultatski posebno uspješan, Keegan je ostao upamćen kao jedna od najvećih osobnosti engleskog nogometa – čovjek koji je obilježio igračku i trenersku eru svojim karizmatičnim pristupom i napadačkom filozofijom igre.