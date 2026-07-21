Srbin pao na Bajakovu, razotkrila ga snimka: Ovo je sakrio među senf i majonezu

Carinici su u ponedjeljak na graničnom prijelazu Bajakovo zaustavili Srbina (45) koji je u Hrvatsku pokušao nezakonito unijeti čak 240.000 komada cigareta.

Foto: Carinska uprava

Foto: Carinska uprava

Njegov plan razotkrili su nakon što je 45-godišnjak u teretnom vozilu s poluprikolicom pristigao na teretni ulaz iz smjera Srbije.

Foto: Carinska uprava

Carinskom deklaracijom kao teret su bili prijavljeni majoneza, senf i umaci, no ubrzo se ispostavilo da državljanin Srbije nešto skriva.

Oduzeli cigarete

Zbog sumnje da je riječ o neprijavljenoj robi, carinici su obavili RTG pregled poluprikolice, a potom su i pregledali tovarni prostor.

Foto: Carinska uprava

Foto: Carinska uprava

U 24 kartonske kutije tada su pronašli 240.000 komada cigareta, odnosno 1.200 šteka, koje nisu bile obuhvaćene deklaracijom.

Foto: Carinska uprava

"Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izbjegavanja carinskog nadzora iz članka 257. stavka 1. Kaznenog zakona, protiv vozača je podnesena kaznena prijava, a pronađene cigarete privremeno su oduzete", objavila je Carinska uprava.