[KVIZ] Samo će najveći znalci rasturiti na ovim pitanjima o velikim pticama

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Čime se prvenstveno hrani bjeloglavi sup, jedna od najvećih grabljivica u Europi?
Malo je stvorenja koja izazivaju takvo divljenje kao velike ptice. Od moćnih orlova koji vladaju visinama do nojeva koji trče savanama, njihov život i prilagodbe neprestano fasciniraju zaljubljenike u prirodu. Njihova krila ispisuju priče o migracijama, a njihova pojava simbol je snage i slobode. Njihova uloga u ekosustavima je nezamjenjiva, a njihova ljepota oduzima dah. No, koliko dobro zaista poznajete ove veličanstvene letače i trkače?