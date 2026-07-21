[KVIZ] Samo će najveći znalci rasturiti na ovim pitanjima o velikim pticama

Malo je stvorenja koja izazivaju takvo divljenje kao velike ptice. Od moćnih orlova koji vladaju visinama do nojeva koji trče savanama, njihov život i prilagodbe neprestano fasciniraju zaljubljenike u prirodu. Njihova krila ispisuju priče o migracijama, a njihova pojava simbol je snage i slobode. Njihova uloga u ekosustavima je nezamjenjiva, a njihova ljepota oduzima dah. No, koliko dobro zaista poznajete ove veličanstvene letače i trkače?