FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DA VAS VIDIMO /

[KVIZ] Samo će najveći znalci rasturiti na ovim pitanjima o velikim pticama

[KVIZ] Samo će najveći znalci rasturiti na ovim pitanjima o velikim pticama
×
Foto: Shutterstock

Čime se prvenstveno hrani bjeloglavi sup, jedna od najvećih grabljivica u Europi?

21.7.2026.
17:18
Webcafe.hr
Shutterstock
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Malo je stvorenja koja izazivaju takvo divljenje kao velike ptice. Od moćnih orlova koji vladaju visinama do nojeva koji trče savanama, njihov život i prilagodbe neprestano fasciniraju zaljubljenike u prirodu. Njihova krila ispisuju priče o migracijama, a njihova pojava simbol je snage i slobode. Njihova uloga u ekosustavima je nezamjenjiva, a njihova ljepota oduzima dah. No, koliko dobro zaista poznajete ove veličanstvene letače i trkače?

 

KvizKvizoviKviz ZnanjaPticeživotinje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike