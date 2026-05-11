Zaštitar (37) koji je premlatio pijanog muškarca (58) u parku završio u Remetincu

Zagrebačka policija sumnjiči muškarca (37) da je nanio 58-godišnjem muškarcu teške ozljede u noći na 3. svibnja. 24ata doznaje da napadač radi kao zaštitar, a žrtva je u trenutku napada bila pod utjecajem alkohola. Ozlijeđenog muškarca našao je prolaznik (23) koji je pozvao hitnu pomoć. Prevezen je u KB Dubrava s ozljedama opasnim po život.

Zaštitaru je određen istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. Iz bolnice su u ponedjeljak 4. svibnja obavijestili zagrebačku policiju da su dan ranije oko 00.55 sati zaprimili muškarca s teškim tjelesnim ozljedama koji je životno ugrožen.

"Obavljenim očevidom i provedenim mjerama i radnjama na mjestu događaja utvrđeno je da je 3. svibnja oko 00.55 sati u Dubravi, u Ulici Aleja lipa, 23-godišnji građanin na tlu ispred stambene zgrade pronašao 58-godišnjeg muškarca na kojemu su uočene tjelesne ozljede", izvijestila je zagrebačka policija.

Policija je utvrdila da je zaštitar 2. svibnja u društvu više ljudi bio u parku u Ulici Aleja lipa. Kako 24 sata neslužbeno doznaje, vraćao se s posla te svratio u park gdje su bili njegovi poznanici. Planirali su se još jednom vrijeme zadržati i zabaviti, no prišao im je vidno alkoholizirani 58-godišnjak i krenuo ih "gnjaviti". Došlo je do naguravanja u kojemu je zaštitar muškarca udario šakom u glavu. Prilikom pada 58-godišnjak je udario glavom u asfalt i ostao ležati dok su zaštitar i njegovo društvo otišli.

