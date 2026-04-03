Objavila detalje brutalnog obračuna u Sinju i Trilju: Sve su unaprijed dogovorili?

Zbog tučnjava u Sinju i Trilju proteklog vikenda prijavljeno je 13 osoba, od kojih je pet predano pritvorskom nadzorniku, a jedna je zadobila teže tjelesne ozljede, izvijestila je u petak splitsko-dalmatinska policija.

Kako se navodi u policijskom izvješću, za kazneno djelo tučnjave proteklog vikenda u subotu navečer u Trilju sumnjiči se pet osoba dok je jedna osoba osumnjičena za nanošenje teške tjelesne ozljede. Pet osumnjičenih jutros je predano pritvorskom nadzorniku dok se za jednom osobom traga.

Sukob Torcide i Maligana?

U izgredu u Sinju, koji se dogodio također proteklog vikenda, u subotu ujutro, kako je izvijestila policija, prijavljeno je sedam osoba za narušavanje javnog reda i mira tučnjavom, vikom, galamom i i drskim ponašanjem.

Nakon kriminalističkog istraživanja privedeni su na prekršajni sud, za tri osobe određeno je zadržavanje, a sud je pustio na slobodu četiri osobe, uz izricanje mjera opreza i protiv njih će se postupak voditi redovnim putem.

Prema ranijim medijskim navodima radi se o pripadnicima navijačkih skupina Torcide i sinjskih Maligana. Nakon tučnjave u Sinju u subotu ujutro, pišu lokalni mediji, sukobljene skupine su dogovorile nastavak sukoba u Trilju u večernjim satima što se i dogodilo.

