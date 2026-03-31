KAOS U KAFIĆU /

Pijan udario policajca i slomio mu vilicu: Detalji tučnjave u strogom centru Splita

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL/Ilustracija

Napadač, koji je u krvi inače imao više od dva promila alkohola, priveden je i predan pritvorskom nadzorniku

31.3.2026.
14:34
Erik Sečić
Ivo Cagalj/PIXSELL/Ilustracija
Pijani muškarac (35) u subotu je u kafiću u samom centru Splita napao i ozlijedio policajca (59), javlja Dalmatinski portal

Kaos je navodno počeo nakon što je policajac, koji je tada bio u civilu i van službe, reagirao jer je osumnjičenik dosađivao strankinjama te ga je  zamolio da napusti kafić. Tada ga je 35-godišnjak udario šakom u glavu. 

Policajac je završio u bolnici s lomom vilice, a liječnici su ga operirali. 

Imao više od dva promila u krvi 

Napadač, koji je u krvi inače imao više od dva promila alkohola, priveden je i predan pritvorskom nadzorniku. Branio se da je bio pijan te da nije znao da je zapravo napao policajca.

Državno odvjetništvo zatražilo je da mu se odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, no s obzirom na to da ranije nije bio osuđivan, sudac ga je pustio da se brani sa slobode. 

Ipak, dobio je mjeru opreza - mora se redoviti javljati policiji te ima zabranu kontaktirati policajca kojeg je napao. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
