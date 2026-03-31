Ugledao nevjerojatan prizor dok je čistio kuću: Odmah je morao pozvati policiju

Građanin je u ponedjeljak zateko nevjerojatan prizor dok je čistio kupljenu kuću u Hrvatskoj Kostajnici - pronašao je ni manje ni više nego ručni bacač rakete, takozvanu zolju.

Sve je prijavio nadležnim tijelima, a na teren je ubrzo stigao policajac iz protueksplozijske zaštite i uklonio oružje.

S obzirom na to da kampanja "Manje oružja, manje tragedija" omogućava dragovoljnu predaju svih vrsta oružja i ubojitih sredstava, za ova slučaj neće biti sankcija.

Apel policije

Policija poziva sve građane koje i dalje čuvaju neregistrirano oružje ili eksplozivna sredstva da ih predaju bez straha od sankcija.

"Također molimo građane koji slučajno pronađu bilo kakvo eksplozivno sredstvo ili oružje da ga ne diraju, već odmah pozovu policiju na broj 192 ili najbližu policijsku postaju", apelira sisačko-moslavačka policija.

