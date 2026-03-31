JE LI MOGUĆE?

Ugledao nevjerojatan prizor dok je čistio kuću: Odmah je morao pozvati policiju

Ugledao nevjerojatan prizor dok je čistio kuću: Odmah je morao pozvati policiju
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL/ilustracija

Policija poziva sve građane koje i dalje čuvaju neregistrirano oružje ili eksplozivna sredstva da ih predaju bez straha od sankcija

31.3.2026.
14:18
Erik Sečić
Ivica Galovic/PIXSELL/ilustracija
Građanin je u ponedjeljak zateko nevjerojatan prizor dok je čistio kupljenu kuću u Hrvatskoj Kostajnici - pronašao je ni manje ni više nego ručni bacač rakete, takozvanu zolju

Sve je prijavio nadležnim tijelima, a na teren je ubrzo stigao policajac iz protueksplozijske zaštite i uklonio oružje.

S obzirom na to da kampanja "Manje oružja, manje tragedija" omogućava dragovoljnu predaju svih vrsta oružja i ubojitih sredstava, za ova slučaj neće biti sankcija.

Apel policije 

Policija poziva sve građane koje i dalje čuvaju neregistrirano oružje ili eksplozivna sredstva da ih predaju bez straha od sankcija.

"Također molimo građane koji slučajno pronađu bilo kakvo eksplozivno sredstvo ili oružje da ga ne diraju, već odmah pozovu policiju na broj 192 ili najbližu policijsku postaju", apelira sisačko-moslavačka policija. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
