U Dubravi upucan muškarac, krim policija 'češlja' teren

Muškarac je prevezen u KBC Zagreb, zadobio je teške ozlijede
Policija istražuje pucnjavu koja se dogodila u noći na petak na području Dubrava. Teško je ozlijeđen 53-godišnji muškarac.
Dojava policiji stigla je oko 1.35 sati. Rečeno je da je muškarac nekoliko sati ranije najvjerojatnije upucan.
Prevezen je u Klinički bolnički centar Zagreb. Liječnici su utvrdili da ima teške ozljede, ali nije životno ugrožen.
Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
