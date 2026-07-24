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Nevjerojatna krađa na istoku Hrvatske: Pobjegao s predmetima vrijednim 150.000 eura

Nevjerojatna krađa na istoku Hrvatske: Pobjegao s predmetima vrijednim 150.000 eura
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Foto: ilustracija: Davor Javorovic/PIXSELL

Policija je detaljno pobrojala što je lopov sve ukrao

24.7.2026.
10:17
danas.hr
ilustracija: Davor Javorovic/PIXSELL
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Osječko-baranjska policija traga za lopovom koji je ukrao oružje, streljivo, lovačku opremu i novac u vrijednosti od čak 150.000 eura. 

Nevjerojatna krađa odvila se između srijede i četvrtka, nakon što je počinitelj provalio u objekte pravne osobe na širem području Đakova.

Evo što je točno ukrao 

Policija je objavila detaljan popis svega što je ukrao.

"Pet lovačkih pušaka s optičkim uređajima, pištolj, više uređaja za dnevno i noćno promatranje, 168 komada lovačkog streljiva raznih kalibara, raznu lovačku opremu te 400 eura", navodi policija i dodaje kako rade na pronalasku počinitelja. 

ĐakovoLopovKrađaOružjePolicija
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