Nevjerojatna krađa na istoku Hrvatske: Pobjegao s predmetima vrijednim 150.000 eura

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Policija je detaljno pobrojala što je lopov sve ukrao
Osječko-baranjska policija traga za lopovom koji je ukrao oružje, streljivo, lovačku opremu i novac u vrijednosti od čak 150.000 eura.
Nevjerojatna krađa odvila se između srijede i četvrtka, nakon što je počinitelj provalio u objekte pravne osobe na širem području Đakova.
Policija je objavila detaljan popis svega što je ukrao.
"Pet lovačkih pušaka s optičkim uređajima, pištolj, više uređaja za dnevno i noćno promatranje, 168 komada lovačkog streljiva raznih kalibara, raznu lovačku opremu te 400 eura", navodi policija i dodaje kako rade na pronalasku počinitelja.