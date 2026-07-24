Nevjerojatna krađa na istoku Hrvatske: Pobjegao s predmetima vrijednim 150.000 eura

Osječko-baranjska policija traga za lopovom koji je ukrao oružje, streljivo, lovačku opremu i novac u vrijednosti od čak 150.000 eura.

Nevjerojatna krađa odvila se između srijede i četvrtka, nakon što je počinitelj provalio u objekte pravne osobe na širem području Đakova.

Evo što je točno ukrao

Policija je objavila detaljan popis svega što je ukrao.

"Pet lovačkih pušaka s optičkim uređajima, pištolj, više uređaja za dnevno i noćno promatranje, 168 komada lovačkog streljiva raznih kalibara, raznu lovačku opremu te 400 eura", navodi policija i dodaje kako rade na pronalasku počinitelja.