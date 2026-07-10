EU sumnja da Facebook i Instagram stvaraju ovisnost: Meta pod istragom
'U potpunosti smo predani provedbi našeg zakonodavstva u Europi'
Europska komisija preliminarno je utvrdila da je Meta prekršila Akt o digitalnim uslugama zbog dizajna Facebooka i Instagrama koji može izazvati ovisnost.
Istragom su obuhvaćene značajke poput beskonačnog pregledavanja sadržaja, automatskog pokretanja videozapisa, push obavijesti i izrazito personaliziranih sustava preporuka.
Prema preliminarnim zaključcima Komisije, Meta nije na odgovarajući način procijenila rizike koje takav dizajn može imati za fizičko i mentalno zdravlje korisnika. Posebno su istaknuti mogući učinci na maloljetnike i ranjive odrasle osobe.
"Zaštita fizičkog i mentalnog zdravlja Europljana mora biti prioritet platformi društvenih medija", poručila je izvršna potpredsjednica Europske komisije za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokraciju Henna Virkkunen.
Dodala je da Akt o digitalnim uslugama omogućuje pozivanje platformi na odgovornost zbog dizajna njihovih usluga i njegovih posljedica za korisnike.
"U potpunosti smo predani provedbi našeg zakonodavstva u Europi", istaknula je Virkkunen.