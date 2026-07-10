EU sumnja da Facebook i Instagram stvaraju ovisnost: Meta pod istragom

Europska komisija preliminarno je utvrdila da je Meta prekršila Akt o digitalnim uslugama zbog dizajna Facebooka i Instagrama koji može izazvati ovisnost.

Istragom su obuhvaćene značajke poput beskonačnog pregledavanja sadržaja, automatskog pokretanja videozapisa, push obavijesti i izrazito personaliziranih sustava preporuka.

Prema preliminarnim zaključcima Komisije, Meta nije na odgovarajući način procijenila rizike koje takav dizajn može imati za fizičko i mentalno zdravlje korisnika. Posebno su istaknuti mogući učinci na maloljetnike i ranjive odrasle osobe.

"Zaštita fizičkog i mentalnog zdravlja Europljana mora biti prioritet platformi društvenih medija", poručila je izvršna potpredsjednica Europske komisije za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokraciju Henna Virkkunen.

Dodala je da Akt o digitalnim uslugama omogućuje pozivanje platformi na odgovornost zbog dizajna njihovih usluga i njegovih posljedica za korisnike.

"U potpunosti smo predani provedbi našeg zakonodavstva u Europi", istaknula je Virkkunen.