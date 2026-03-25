Sud presudio protiv tehnoloških divova: Moraju platiti milijune zbog ovisnosti korisnika

Porota u Los Angelesu u srijedu je utvrdila da Google i Meta moraju platiti tri milijuna dolara odštete zbog uzrokovanja ovisnosti o društvenim mrežama, u tužbi koja će utjecati na tisuće sličnih slučajeva protiv tehnoloških tvrtki.

Sljedeća odluka odnosit će se na kaznenu odgovornost za tvrtke. Porota bi trebala razmotriti jesu li Googleovi ili Metini proizvodi prouzročili tužitelju fizičku štetu ili su tvrtke zanemarile zdravlje drugih korisnika, rekla je sutkinja Carolyn Kuhl na sudu.

Slučaj uključuje 20-godišnju ženu koja je rekla da je postala ovisna o Googleovom YouTubeu i Metinom Instagramu u mladoj dobi zbog njihovog privlačnog dizajna. Porota je utvrdila da su Google i Meta bili nemarni u dizajnu obje aplikacije i da nisu upozorili na njihove opasnosti.

'Odgovornost je stigla'

"Današnja presuda je referendum - od porote, do cijele industrije - da je odgovornost stigla", rekao je glavni odvjetnik tužitelja u izjavi.

Meta se ne slaže s presudom i njezini odvjetnici "procjenjuju pravne mogućnosti", rekao je glasnogovornik tvrtke. Google planira uložiti žalbu, rekao je glasnogovornik tvrtke Jose Castaneda.

Tužitelji u postupku u Los Angelesu usredotočili su se na dizajn platforme, a ne na sadržaj, što je tvrtkama otežalo izbjegavanje odgovornosti. Snapchat i TikTok također su bili predmet suđenja. Obje aplikacije su se nagodile s tužiteljem prije nego što je suđenje počelo, a uvjeti nagodbe nisu objavljeni.

Kritike zbog sigurnosti djece

Velike tehnološke tvrtke u SAD-u suočile su se s rastućim kritikama u posljednjem desetljeću zbog sigurnosti djece i tinejdžera. Rasprava se sada premjestila na sudove i vlade.

Američki Kongres odbio je usvojiti sveobuhvatno zakonodavstvo kojim se reguliraju društvene mreže. Prema američkoj organizaciji koja prati zakone, najmanje 20 saveznih država prošle je godine donijelo zakone o korištenju društvenih mreža.

Zakoni uključuju reguliranje korištenja mobitela u školama i zahtijevaju od korisnika da potvrde svoju dob kako bi otvorili račun na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO: Treba li ograničiti društvene mreže? Stručnjak upozorava: 'Algoritmi su agresivni, a ovisnost teža od heroina'