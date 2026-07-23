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Pantheonu stigao ključni dokument: 'Projekt ulazi u završnu fazu'

Pantheonu stigao ključni dokument: 'Projekt ulazi u završnu fazu'
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Foto: RTL Danas/Screenshot

Kažu da će realizacija projekta Pantheon Ai značajno ubrzati razvoj planirane hrvatske elektroenergetske mreže te značajno povećati prihod HOPS-a

23.7.2026.
12:29
Hina
RTL Danas/Screenshot
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Prihvaćanjem Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) od strane Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS) potvrđena je regulatorno-tehnička mogućnost isporuke energije projektu Pantheon Ai, kao i pokrenut postupak potpisivanja ugovora o priključenju, čime projekt ulazi u završnu fazu energetskog napajanja podatkovnog centra. 

Priopćili su to u četvrtak predstavnici projekta Pantheon Ai, to jest izgradnje podatkovnog centra kod Topuskog, koji navode da preduvjet realizacije uključuje izgradnju energetske i druge infrastrukture u vrijednosti većoj od 500 milijuna eura, uključujući 280 kilometara novih dalekovoda, najsuvremeniju 400 kV trafostanicu u Topuskom, ceste te optičku infrastrukturu. 

Prema važećim zakonima, navodi se, ta infrastruktura će se predati na upravljanje i trajno vlasništvo Republici Hrvatskoj, čime se hrvatsku elektroenergetsku mrežu "generacijski osnažuje", istovremeno omogućujući priključenje na mrežu više od pet gigavata (GW) proizvođača obnovljivih izvora energije koje trenutna mrežna ograničenja sprječavaju u sudjelovanju u proizvodnji energije.

Tehnologije budućnosti 

Realizacija projekta Pantheon Ai, najsuvremenijeg podatkovnog i AI kampusa u Topuskom snage 1 GW, Hrvatsku pozicionira kao lokaciju tehnologija budućnosti, ali i državu spremnu za najkvalitetnije investicije svjetskoga ranga koje pak omogućuju ubrzani razvoj države i društva te domaća radna mjesta najveće dodane vrijednosti, poručuju.

Kažu i da će realizacija projekta Pantheon Ai značajno ubrzati razvoj planirane hrvatske elektroenergetske mreže te značajno povećati prihod HOPS-a.

"Projekt Pantheon Ai jedinstven je po tome što objedinjuje nekoliko ključnih elemenata i dionika poput hrvatskog znanja, američkog kapitala, vrhunskih strateških partnera grupa Končar i Greenvolt. Pantheon Ai donosi višerazinske koristi kako za Topusko i njegov razvoj, tako i za Republiku Hrvatsku i njezinu elektroenergetsku mrežu te investicijsku atraktivnost čemu dosadašnjim aktivnostima i podrškom doprinose Ministarstvo gospodarstva RH i HEP", istaknuo je voditelj projekta Pantheon Ai Mario Gudelj u izjavi koja se prenosi u priopćenju

PantheonProjektProjekt PantheonHops
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