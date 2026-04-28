Gigantski projekt zabrinuo mještane hrvatskog sela, Slavka: 'Ne znam kuda da idem, što radim'

U malenu Općinu uskoro stiže velika investicija.

"Igrom slučaja to se poklopilo s mojim rođendanom pa evo to mi je najveći poklon koji sam dobio u političkoj karijeri, ne samo meni nego cijeloj općini Topusko i Sisačko-moslavačkoj županiji", kaže načelnik Općine Topusko Ivica Kuzmanić.

Općina Topusko od Zagreba je udaljena niti dva sata vožnje. U njoj živi nešto više od dvije tisuće stanovnika, a evo što neki o projektu kažu.

"Oduševljena. Moram biti oduševljena ako nešto dolazi dobro", kaže Milka Brenjo iz Topuskog.

"Smatram da je to super stvar zato što je ovo malo mjesto i nešto treba da se dešava, da ljudi ima i da posla ima za sviju, mislim da je to dobra stvar za cijelo mjesto", kaže Ivana Barukčić iz Topuskog.

"Investicija kažu da je strašno velika, ali ne znam o čemu se radi - je li to neka prljava industrija ili je to nešto čisto, ne mogu reći unaprijed, ali normalno da sam zabrinut za ekologiju", kaže Milan Knežević iz Topuskog.

'Mi smo rekli da nećemo prodati'

Riječ je Projektu Pantheon - gigantskoj tvornici za umjetnu inteligenciju. Gradnja je planirana oko sela Pecka - na ovim poljima. Ovaj megaprojekt vrijedan je više od 50 milijardi eura, otprilike oko 100 Peljeških mostova. Na gradilištu će biti zaposleno oko tri tisuće radnika, a ako sve bude prema planu radovi bi trebali početi iduće godine.

U selu žive tek dvije obitelji - o projektu, kažu, ne znaju ništa pa su zabrinuti. Gospođa Slavka Bajić svoje zemljište ne želi prodati.

"Mi smo rekli da nećemo prodati, da nećemo ići odatle onda je rekao dobro, bit ćete izuzeti iz tog projekta, e sad dalje ja ne znam što će biti. Nitko nije dolazio tu da nam kaže neku informaciju što se tu radi. Kako ne bi bili zabrinuti i za vodu i za sve, imamo ovce, ja imam 110 ovaca i tu živim, ja ne znam kud da idem, što radim", kaže Slavka.

Pismo namjere o suradnji između investitora i Končar Grupe potpisano je u Dubrovniku.

Na pitanje tko će dati 50 milijardi eura Jako Andabak, investitor i voditelj projekta rekao je: "Poduzetnici i investitori iz Amerike, ja sam tu dao projekt, zemlju, tu je moje učešće i sudjelovat ću u daljnjem građenju, dapače mislim da ću biti voditelj".

Ukupna snaga centra je 1 GW, a planirana je gradnja trafostanica i novih 280 kilometara dalekovoda.

"Ne samo da će se kroz razvoj takve infrastrukture stvoriti pretpostavke da funkcionira data centar nego će se omogućiti da se stabilizira cjelokupni elektroenergetski sustav, a da se istovremeno na njega priključi još dovoljna količina objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora", kaže predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak.

'Troši više struje nego Zagreb'

Za Županiju to znači oko 500 milijuna eura ulaganja u infrastrukturu i nova radna mjesta - kako procjenjuju - njih oko šest tisuća.

"Realizacijom ovog projekta Sisačko-moslavačka županija pozicionirat će se kao najsnažnija regija umjetne inteligencije u Europi", kaže župan sisačko-moslavački Ivan Celjak.

Je li napravljena Studija utjecaja na okoliš, upitali smo resorno Ministarstvo iz kojeg nam odgovaraju.

"Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije nije podnesen zahtjev za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš za navedeni projekt, niti zahtjev za mišljenje o potrebi provedbe takvog postupka", poručili su iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Za Lucijana Carića - ovakav projekt izgleda znanstveno-fantastičan.

"To znači da takav centar dnevno potroši više struje nego što nuklearna centrala Krško isporuči i potroši više struje nego što troši grad Zagreb. Kada bi se takav centar pustio u ovom trenutku u pogon u Hrvatskoj, nama bi trebalo barem 30 posto više struje nego što trenutačno proizvodimo", kaže Carić.

"Ja vas uvjeravam da su na pripremi projekta radili ljudi koji razumiju elektroenergetiku, energetske tokove i koji znaju izračunati je li moguće napraviti takav infrastrukturni objekt", kaže Kolak.

A prema trenutačnoj računici centar bi s radom trebao početi početkom 2029. godine.