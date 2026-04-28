Tko je Jako Andabak? Bio je jedan od najplaćenijih ljudi u Jugoslaviji

U utorak je u okviru poslovnog foruma Inicijative triju mora u Dubrovniku predstavljen projekt AI razvojnog i inovacijskog centra Topusko – Projekt Pantheon, vrijedan više od 50 milijardi eura. Riječ je o najsuvremenijem podatkovnom centru ukupne snage 1 GW s raspoloživošću rada iznad dosad najvišeg "Tier 4" standarda koji se primjenjuje u Europskoj uniji.

Hrvatski partner i suvlasnik Centra Jako Andabak u partnerstvu s američkim investitorima planira izgraditi podatkovni i razvojni centar za umjetnu inteligenciju, što bi tehnološki povezalo Hrvatsku i livanjski kraj.

Andabak je rođen 1949. godine u Čaiću pokraj Livna, a nakon preseljenja u Zagreb, završio je Srednju elektrotehničku školu i, zahvaljujući stipendiji sarajevskog Energoinvesta, upisao Elektrotehnički fakultet.

Bio je svestran i ambiciozan

Još kao student pokazao je svestranost i ambiciju. Bio je predsjednik Studentskog saveza na fakultetu i član predsjedništva Saveza studenata Zagreba. No, kako je sam tvrdio, više se bavio organizacijom nego ideologijom, što ga je dovelo i u sukob s moćnim partijskim dužnosnikom Stipom Šuvarom, piše Poslovni.hr.

Andabak se, paralelno sa studijem, okušao i u novinarstvu; uređivao je rubriku "Kompjutor vas savjetuje" u Plavom vjesniku. Zbog iznimnog talenta, fakultet je završio prije roka 1972. godine, a stipendiju mu je otkupio zagrebački gigant Rade Končar.

Imao je najveću plaću u Jugoslaviji

Njegova karijera u Končaru trajala je devet godina i obilježena je nizom inovacija, uključujući i nagrađivano rješenje za upravljanje dvostrukim dizalima, koje je demonstriralo njegov inženjerski um. Uspješno se penjao po hijerarhijskoj ljestvici i stigao do pozicije direktora kontrole kvalitete, razvoja, planiranja i prodaje.

U tvrtku Volta, koja se bavila proizvodnjom specijalnih elektroničkih uređaja, prešao je 1983. godine. Kao direktor Volte, Andabak je imao jednu od najvećih, ako ne i najveću plaću u Jugoslaviji.

Godine 1989. došlo je do kraha Volte, a Andabak se potpuno okrenuo privatnom poduzetništvu. Priliku je vidio u tržištu osiguranja te je počeo raditi za austrijsku kuću Wiener Städtische, prodajući životna osiguranja. U tom je poslu zaradio svoj prvi milijun njemačkih maraka.

Andabak je s četiri partnera 1991. godine osnovao Helios osiguranje, koje je u kratkom roku postalo drugo najveće osiguravajuće društvo u Hrvatskoj. Međutim, ostali suvlasnici su se udružili protiv njega jer su smatrali da njegov utjecaj nadmašuje vlasnički udio, te su ga istisnuli iz tvrtke. Andabak im je prodao svoj dio i 1996. godine osnovao vlastitu kuću, Sunce osiguranje, čime je započeo gradnju svog prvog poslovnog carstva.

Širenje carstva

Sunce osiguranje prodao je 2004. godine koncernu Agram Dubravka Grgića. Sa svježim kapitalom formirao je Privatni investicijski fond Sunce. Upravljao je turističkim tvrtkama u srednjoj Dalmaciji, postepeno otkupljujući dionice od malih dioničara i stvarajući temelj za budući hotelski lanac.

Kupovinom udjela u hotelima Zlatni rat, Brela i Tučepi za tadašnjih 236 milijuna kuna, stvorio je Sunce Koncern, krovnu tvrtku iz koje je izrastao brend Bluesun Hotels & Resorts. Andabak je 2008. godine prodao 75 posto udjela ciparskoj Marfin Investment Grupi za 155 milijuna eura. Koncern je tada upravljao s petnaest hotela na šest atraktivnih destinacija.

Andabak nije prestao ulagati ni u druge industrije. Na Braču je 2009. godine osnovao vinariju Jako vino, a vina pod brendom "Stina" prepoznata su u svijetu i izvoze se većinom u Francusku.

U Malom Grđevcu je pokrenuo farmu krava "Sunčane livade" s ciljem opskrbe vlastitih hotela visokokvalitetnim mesom. Portfelj je proširio i na šumarstvo osnivanjem tvrtke Sunčane šume.

Preuzeo je i potpuno obnovio Bizovačke toplice, gdje su izgrađeni novi Aquapark i Specijalna bolnica. Jedan od bisera u njegovoj kolekciji je i obnova legendarnog hotela Jadran u Tučepima, koji je transformiran u jedan od najekskluzivnijih hotela na Jadranu.

Sukob s udrugom Naš Hajduk

Široj javnosti postao je poznat 2008. godine, kada je s deset milijuna kuna postao jedan od najvećih pojedinačnih malih dioničara Hajduka nakon preoblikovanja kluba. Od 2008. do 2016. godine bio je i član Nadzornog odbora. U to vrijeme posebno je odjeknuo njegov sukob s udrugom Naš Hajduk.

Javno je zagovarao model "jakog gazde" čija bi riječ bila presudna. Tvrdio je da model upravljanja od strane navijača nije dao rezultate i da vodstvo kluba nema potrebnu autonomiju. Iz udruge su mu uzvratili optužbama, prozivajući ga zbog pasivnosti u Nadzornom odboru u periodu od 2008. do 2011. godine, kada je klub, prema njihovim riječima, od plusa od 80 milijuna kuna došao do minusa od sto milijuna kuna.

Svoju poslovnu filozofiju sažeo je u jednu izjavu i poručio da ne izmišlja toplu vodu, već ideje uglavnom "krade" putujući svijetom, posebice Amerikom i Engleskom, i učeći od drugih. Većinski udio u Bluesunu arapskom Eagle Hillsu prodao je 2021. godine.

Poduzetništvo je, čini se, duboko ukorijenjeno u njegovoj obitelji. Pradjed Nikola bio je jedan od najbogatijih ljudi livanjskog kraja, posjedujući tisuću koza, dok se djed Ivan bavio trgovinom stokom. Taj je posao preuzeo i otac, no nakon neuspjeha, šezdesetih godina otišao je raditi u Njemačku. Danas su u obiteljski biznis uključene i sve tri Andabakove kćeri – Ivana, Ana i Sanja – nastavljajući tako dugu poduzetničku tradiciju.

POGLEDAJTE VIDEO: Algoritmi krivi za smrt? Stručnjak za kibernetičku sigurnost dao važan savjet roditeljima