Televizijski divovi odbili emitirati Trumpov govor u udarnom terminu, on se obrušio na njih

Dvije od tri glavne američke televizijske mreže i CNN nisu emitirali govor predsjednika Donalda Trumpa u udarnom terminu u četvrtak na svojim primarnim platformama, riskirajući gnjev administracije koja je izvršila neviđeni pritisak na američke medije.

Govor se usredotočio na sigurnost izbora, četiri mjeseca prije ključnih međuizbora.

Tijekom svog govora, Trump je rekao da su mreže koje nisu emitirale njegov govor bile uključene u "zavjeru" i da bi im trebalo oduzeti licence.

Mreže imaju široka prava iz Prvog amandmana da odluče što će emitirati, kažu stručnjaci. No, povijesno gledano, emiteri su emitirali većinu takvih govora uz obrazloženje da pružaju informacije od javnog značaja.

Kasno u četvrtak poslijepodne, glasnogovornik ABC Newsa rekao je da će mreža emitirati Trumpov govor na svojoj platformi za streaming ABC News Live i ABC News Radiju - a ne na svom kanalu za emitiranje.

NBC News je planirao emitirati predsjednikove izjave na svojoj besplatnoj streaming usluzi, NBC News NOW, ali ne i govor na svom glavnom emitiranom kanalu, prema osobi upoznatoj s tim pitanjem. Tvrtka je odbila komentirati.

U izjavi, CNN je rekao da će pratiti govor radi vijesti, a prijenos uživo pojavit će se na njihovoj web stranici i CNN All Accessu, njihovom pretplatničkom streaming kanalu.

Streaming kanali ABC i NBC općenito privlače dio gledatelja koje dopiru do njihovih tradicionalnih emitiranih signala. CNN-ova digitalna mreža je plaćena usluga s manjom publikom od njegovog redovnog kabelskog kanala.

Trump ukratko spomenuo američko-izraelski rat protiv Irana

U govoru, Trump je deklasificirao obavještajne podatke za koje je rekao da pokazuju kinesko miješanje u američke izbore, oživljavajući svoje dugogodišnje napade na sigurnost izbora unatoč procjeni američkih obavještajnih službi koja nije pronašla dokaze da je Peking promijenio glasovanje 2020. koje je izgubio.

Prije govora, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je na brifingu za novinare da je "vrlo moguće" da će Trump na vrhu govora spomenuti i situaciju s Iranom i gospodarstvom te da bi se mogao osvrnuti na niz tema.

Rekla je da je to "još jedan razlog" da televizijske mreže prenose govor uživo i da ga Amerikanci prate.

Trump je ukratko spomenuo američko-izraelski rat protiv Irana, u kojem, kako je rekao, SAD pobjeđuje, te je rekao da je američko gospodarstvo u najboljoj formi ikad, ali se usredotočio na svoje optužbe o sigurnosti izbora.

Trump je godinama sijao sumnje u izborne ishode, lažno tvrdeći da je njegov poraz od demokrata Joea Bidena 2020. bio namješten. Također je bez dokaza tvrdio da je glasanje poštom prepuno prijevara, da su glasački strojevi podložni manipulacijama i da je glasanje stranaca rašireno.

Neki demokrati, uključujući američku zastupnicu Alexandriju Ocasio-Cortez, pozvali su mreže da ne emitiraju govor, tvrdeći da će Trump vjerojatno ponoviti opovrgnute tvrdnje o izbornoj prijevari.